9-1-1 Lone Star, terza stagione/ Anticipazioni puntata 14 gennaio 2024: Una bufera di ghiaccio…

9-1-1 Lone Star, terza stagione: anticipazioni puntata 14 gennaio

A distanza di qualche mese dall’esordio negli Stati Uniti d’America, anche in Italia è finalmente arrivata la terza stagione di 9-1-1 Lone Star; crossover del titolo omonimo e che porta sempre la firma di Ryan Murphy in collaborazione con Brad Falchuk e Tim Minear. Il primo episodio andato in onda domenica scorsa ha già offerto un assaggio delle grandi emozioni che il nuovo capitolo è pronto a regalare agli appassionati del genere d’azione.

In attesa di scoprire le anticipazioni della seconda puntata di 9-1-1 Lone Star 3 – In onda oggi, domenica 14 gennaio 2024 – vediamo quali novità sono arrivate con il terzo capitolo del crossover. Rob Lowe continua a primeggiare nel ruolo di protagonista e dunque nei panni di Owen Strand. La grande sorpresa per i fan del titolo è però, seppur solo per le prime puntate, il grande ritorno di Lisa Edelstein.

9-1-1 Lone Star 3, anticipazioni puntata: la trama del secondo episodio in onda oggi 14 gennaio

Scopriamo quindi le anticipazioni della puntata di 9-1-1 Lone Star 3, in onda oggi – domenica 14 gennaio 2024 – su Rai Due. La trama del nuovo episodio dal titolo “Ghiaccio sottile” riparte dalla terribile tempesta di gelo che sta attanagliando la città di Austin. Gravi sono stati i danni per i cittadini sia dal punto di vista della mobilità che delle semplici attività quotidiane. Nel frattempo, il gruppo storico che vedeva i protagonisti momentaneamente divisi si appresta a tornare in azione come un tempo.

L’ondata di ghiaccio che ha colpito la città di Austin non sembra voler cedere e saranno diverse le sfide dei protagonisti prima che il meteo torni alla normalità. Tommy, Gillian e TK si ritrovano alle prese con un ragazzino in pericolo; il giovane è caduto rovinosamente in uno stagno di ghiaccio e non sarà facile portarlo in salvo. Sorte simile per Paul rimasto intrappolato per via della bufera; ci penseranno Judd e Mateo a trovare una soluzione. Nel frattempo, Owen sarà alle prese con un tentato omicidio.

9-1-1 Lone Star, terza stagione: dove eravamo rimasti

Dopo le anticipazioni della seconda puntata di 9-1-1 Lone Star – in onda oggi, domenica 14 gennaio 2024 – è doveroso ricordare agli appassionati dove eravamo rimasti nel precedente appuntamento. Come già ricordato, la città di Austin viene improvvisamente assalita da una tempesta di ghiaccio e neve provocando non pochi danni all’ambiente e alle persone.

Nel frattempo, su un binario parallelo abbiamo visto i protagonisti ancora divisi; in particolare, ancora ruggini tra Owen e Billy con il primo che non intende chiedere scusa per la scellerata aggressione avvenuta mesi prima. Diversa invece la situazione tra Tommy, TK e Nancy che continueranno a lavorare insieme soprattutto ora che la città vive una situazione di particolare disagio











