A Grande Richiesta Minaccia Bionda / Patty Pravo, look audace e Morgan si inchina

Patty Pravo ammalia i suoi fan nella puntata speciale di A grande richiesta – Minaccia Bionda. Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, è la reginetta di una serata ricca di ospiti e artisti che le hanno reso omaggio sul palco. Così nella prime time di Raiuno abbiamo visto esibirsi, tra gli altri, Elio, Nina Zilli, Elettra Lamborghini, Giovanni Caccamo, Giovanni Allevi, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto l’inconfondibile audacia di Patty Pravo. Lo dimostra, come sempre, non solo nella voce, ma anche nel look, con un stile riconoscibile ed originale. Gli aneddoti e i racconti di Flavio Insinna confermano tutte le particolarità di un personaggio interessante, mai banale, capace di distinguersi oltre i confini del panorama musicale italiano.

Patty Pravo, la Minaccia Bionda incanta su Raiuno. E Morgan si inchina

Il viaggio musicale di Flavio Insinna ha ripercorso un po’ tutta la carriera di Patty Pravo. Ad affiancare la Minaccia Bionda, nelle esibizioni più significative della serata, citiamo sicuramente Nina Zilli, Francesco De Gregori con ‘Mercato dei Fiori’ e Morgan. Quest’ultimo si è presentato sul palco con un inchino plateale rivolto alla padrona di casa. Un gesto che l’ha convinta a concedergli la sua ‘Pensiero Stupendo’, riproposta live al pianoforte. Nella serata speciale di Patty Pravo, la cantante non ha lasciato nulla al caso. Così ha sfornato puntuale tutti i suoi successi indimenticabili come Pazza idea, E dimmi che non vuoi morire, Pensiero stupendo e La Bambola. Proprio su quest’ultimo pezzo, Flavio Insinna, tra il serio e il faceto, ha ricordato come questo sia uno dei brani che, nonostante il successo, Patty Pravo canti controvoglia. Sarà vero?



