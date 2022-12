“A Natale costretta mangiare cibo per gatti”/ L’allarme: “Colpa del caro vita”

L’allarme sul caro vita: “Costretta a mangiare cibo per gatti”

Una donna inglese sarebbe stata costretta, in occasione del Natale, a mangiare del cibo per gatti riscaldato rapidamente nel microonde. Ne parla il giornale inglese Birmingham Live, che lancia l’allarme in merito al repentino caro vita che stiamo vivendo in questo ultimo periodo, che non risparmia nessuno e che colpisce con grande forza ed aggressività soprattutto i più poveri e deboli.

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO NATALE 25 DICEMBRE 2022/ "Pregate e accogliete pace"

A quanto riferito dal giornale, la donna costretta a mangiare cibo per gatti a Natale vivrebbe a Solihull, vicino a Birmingham, mentre la storia sarebbe stata raccontata dal consigliere parrocchiale di Chelmsley Wood. Michael Connolly ha raccontato, sotto shock a quanto riferisce il giornale, che “una persona che vive qui vicino stava riscaldando il cibo per gatti. La gente non può permettersi di avere il riscaldamento acceso tutto il giorno. Non può permettersi di mangiare cibo caldo tutti i giorni”. Insomma, la causa che ha spinto la donna a mangiare cibo per gatti a Natale sarebbe il caro vita, che non permette a sempre più famiglie di vivere in modo dignitoso.

FRASI AUGURI BUON NATALE 2022/ Spunti divertenti: risate tra regali e renne

Costretta a mangiare cibo per gatti a Natale: com’è finita la storia?

Insomma, fortunatamente la donna che è stata costretta dal caro vita a mangiare cibo per gatti riscaldato al microonde per Natale, avrebbe anche un ottimo lieto fine, almeno in parte. Infatti, lei avrebbe raccolto le sue forze, decidendo di rivolgersi ad un vicino centro di accoglienza, di proprietà proprio di Michael Connolly, che ha raccontato la vicenda della donna.

Il centro a cui si è rivolta la donna costretta dal caro vita a mangiare cibo per gatti a Natale è stato aperto nel corso delle ultime settimane e mira ad offire un ambiente accogliente e caldo per gli over 60 in difficoltà. Al suo interno vengono serviti piatti caldi e cucinati freschi, mentre durante le serate viene anche offerto gratuitamente intrattenimento agli ospiti. Insomma, grazie all’aiuto dell’hub di aiuto di Michael Connolly, la donna di Birmingham costretta dal caro vita a mangiare cibo per gatti d’ora in poi potrà trovarsi davanti un piatto caldo, in compagnia di ottime persone che le permettano di dimenticare le sfide e le avversità.

IMMAGINI AUGURI NATALE E BUONE FESTE 2022!/ Frasi: "Natale è aprire i nostri cuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA