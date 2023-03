Aaron batte Angelina Mango al serale di Amici 2023/ Lui la punzecchia dietro le quinte…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Aaron Cenere batte Angelina Mango: che succede al secondo serale?

Si preannuncia una seconda puntata del serale di Amici 2023 infuocata, con Aaron Cenere che punzecchia Angelina Mango, per la sconfitta infertale pubblicamente. Così come preannunciano gli spoiler TV di Amici news e Superguida TV, relativamente alla seconda puntata serale del talent di Maria De Filippi prevista il 25 marzo 2023 i due tra cantautori concorrenti in corsa al talent più competitivi, Aaron e Angelina, finiscono per sfidarsi nella seconda tra le tre manche di sfida.

Alla prima sfida, nella seconda manche che vede scontrarsi le rispettive squadre, quella con a capo Lorella Cuccarini e Emanuel Lo quella timonata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Angelina si scontra con il rivale giurato Aaron. Tra i due la fiamma della competizione é già divampata dal fuoco di precedenti battaglie, come le gare di canto domenicali consuetudinarie del pre-serale.

Aaron Cenere punzecchia Angelina Mango: il retroscena di Amici 2023

“Prima sfida: comparata tra Angelina e Aaron sulle note di Black Sweet home Chicago e I Feel Good -anticipano gli spoiler della attesa gara di canto-. Vince Aaron”. Cenere batte la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, per il volere dei 3 giudici adibiti al serale: Cristiano Malgioglio vota per Angelina “dicendo che preferisce il morbido all’aggressivo”, Giuseppe Giofré e Michele Bravi “votano Aaron”.

Ma non è tutto. Perché, inoltre, tra gli spoiler TV infuocati emerge che Aaron Cenere di diverta a punzecchiare Angelina Mango in puntata per aver battuto l’eterna prima della classe canto ad Amici 2023: “In pausa Aaron giocava con un cameraman e Angelina, sottolineando di aver vinto contro di lei e punzecchiandola..”, si apprende della preannunciata puntata infuocata del serale. Questo, quando ormai manca sempre meno al via alla finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

