Aaron Cenere, chi è il concorrente di Amici 2023?/ “Mi vogliono ammazzare…”

Amici 2023 ed.22, chi é Aaron Cenere: la vita e la carriera, passando per il talent show

Nelle ore segnate dal via alle prove per la competizione targata Amici 2023 ed.22, Aaron Cenere lancia un’accusa ad Arisa e Lorella Cuccarini, ossia quello di volerlo “ammazzare”, facendolo fuori dai giochi del talent show sui talenti di canto e ballo. Lo sfogo del cantautore allievo di Rudy Zerbi si registra poco prima del via al serale di Amici 22 previsto con la prima puntata datata 18 marzo 2023, nel mezzo del daytime del talent, e a margine dei guanti di sfida che le insegnanti di canto avverse Arisa e Lorella Cuccarini propongono per lui rispettivamente al confronto con i difetti rivali cantanti allievi al talent, Wax e Cricca, il primo incentrato sulla padronanza scenica e il secondo sull’interpretazione.

Ma chi é Aaron Cenere? Aaron, all’anagrafe Edoardo Boari, è nato a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, a settembre del 2005. Compie 18 anni una volta che diventa concorrente cantautore e ammesso nella competizione di Amici 22 a settembre 2022, sotto l’ala protettrice dell’insegnante di canto Rudy Zerbi che lo promuove per un banco di studio del canto, al talent. Per poi conferirgli anche la promozione alla competizione in partenza, targata Amici 2023 serale ed.22. Tra alti e bassi il percorso di Aaron Cenere nella scuola di Maria De Filippi é in salita e il giovane cantautore emerge per l’indole innata al perfezionismo.

Aaron Cenere, al centro delle critiche dei prof di Amici 22

Tra le critiche che riceve, c’é chi come le insegnanti Arisa e Lorella Cuccarini lo tacciano rispettivamente di autocompiacimento e mancanza della capacità dell’interpretazione, nel canto e nelle esibizioni sul palco. Tuttavia, Ancor prima del via al serale targato Amici 2023 ed.22 Aaron Cenere mette a segno degli importanti traguardi, ossia i rilascio degli inediti Universale, Baciami e ballami e Mi prenderò cura di te.

Dall’alto dei suoi oltre 100mila follower attivi su Instagram, che stima via social, Aaron Cenere si preannuncia uno tra i 15 concorrenti del serale datato Amici 2023 più competitivi. Anche se in reazione ai guanti di sfida avversi, uno sul repertorio di Maneskin e l’altro sul repertorio di 883, oltre al guanto richiesto da Rudy Zerbi contro Wax in un medley di cover, Aaron Cenere sbotta contro le insegnati di canto Lorella Cuccarini e Arisa: “Mi vogliono ammazzare”. Ma quali saranno le sorti del cantautore, targate Amici 2023 ed.22 al serale?

