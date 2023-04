Aaron piange per la fidanzata Silvia ad Amici 22/ Lettera e rimproveri: “7 mesi che non la vedo, paura…”

Amici 22 di Maria De Filippi: Aaron Cenere riceve una sorpresa della fidanzata e…

É un Aaron Cenere commosso e al contempo commovente quello che, nel mezzo della competizione ad Amici 22, si abbandona ad un pianto liberatorio, al ricordo della fidanzata Silvia. Il che si registra in quanto quest’ultima, a mezzo lettera, rompe il silenzio sulla storia d’amore condivisa con il cantautore biondo in corsa per un posto alla finale di Amici 22. Le parole di stima e amore nutriti da Silvia e destinate ad Aaron giungono nella casetta che accoglie i talenti e ballerini di Amici. Così come emerge al rinnovato daytime del talent show, datato 18 aprile 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“É una lettera di espulsione dalla scuola”, prova a indovinare Wax la natura della sorpresa, tra i compagni di studio di Aaron alla visione della epistole, e a fare eco é poi Cricca. L’altro cantautore concorrente di Amici 22 esorta Cenere a condividere il contenuto della sorpresa con il resto degli allievi: “leggi a voce alta, che voglio sapere…sono curioso”. E Aaron non si fa pregare due volte e, nel dare voce alla lettera, non riesce a trattenere la commozione, quando legge tra le righe ciò che gli scrive la fidanzata Silvia: “amore mio, ti sto vedendo giù in questi giorni”, esordisce nella lettera Silvia, che così intende risollevare il morale all’amato, reduce da un crollo dovuto alla critica artistica ricevuta dal giudice Cristiano Malgioglio al quinto serale di Amici 22. “Ti sei dimenticato di quanta gente ti ama e aspetta il sabato per sentirti cantare… ci vado diretta, smetti di non sentirti accettato”.

La reaction di Aaron Cenere alla lettera di Silvia

Insomma, nel suo monito destinato per iscritto Silvia esorta Aaron Cenere a riscoprire la sua autostima, al di là del peso delle critiche, anche perché consapevole che non si possa piacere a tutti: “voglio vederti fiero di quello che sei e tutti sappiamo chi sei, ti manca di credere in te stesso… mettici il cuore puro”. E, in conclusione della lettera, infine, Aaron Cenere non trattiene la commozione, quando legge che per Silvia, la fidanzata ufficiale, “dovessi uscire domani per me hai già vinto Amici dal 14 settembre 2022, forte amore sono qui… ti amo “.

La reazione di Aaron alla lettera é un tripudio di emozioni, in una sentita dichiarazione d’amore corrisposto alla fidanzata. Questo, nonostante le distanze geografiche abbiano diviso i due giovani nell’ultimo periodo: “É una persona che si impegna tanto a farmi bene e io spero tanto di farle del bene. Mi manca.. sono sette mesi che non ci vediamo. Silvia é la ragione per cui sto qua, ho sempre avuto paura di dimenticarla… ma probabilmente dal 14 settembre non ci ho capito un ca*zo e sta ancora qua”.











