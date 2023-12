Accoltella una donna ferma in auto in un’area di servizio/ Choc a Campi Bisenzio: l’uomo è scappato

Un uomo incappucciato ha accoltellato una donna in un’area di servizio sull’A1 Campi Bisenzio Est, tra Firenze e Prato. Il criminale, come spiega il Corriere Fiorentino, ha aperto lo sportello di una macchina parcheggiata e ha accoltellato alla coscia la donna che era seduta nell’auto, per poi scappare. Il fatto è avvenuto alle 14.15 di oggi, 26 dicembre, nell’area di servizio sull’A1 Campi Bisenzio Est, tra Firenze e Prato. La vittima, di 58 anni, è di Roma ma era in viaggio verso Milano insieme alle due figlie di 29 e 31 anni.

Le figlie della donna non hanno assistito alla scena: erano infatti all’interno dell’autogrill dell’area di servizio al momento dell’accoltellamento. La 58enne è stata accompagnata all’ospedale di Careggi in codice 2 e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e personale della Squadra mobile della questura di Firenze per interrogare i presenti e visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Accoltella una donna in un’area di servizio: aggressione in ambito familiare?

In Toscana sono partite immediatamente le ricerche per rintracciare l’uomo incappucciato che ha accoltellato una donna in un’area di servizio sull’A1 Campi Bisenzio Est. La polizia non esclude che possa trattarsi di un’aggressione avvenuta in ambito familiare, spiega il Corriere Fiorentino. Dopo aver accoltellato la donna, l’uomo si è dato alla fuga: solamente tramite le telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio gli inquirenti potranno inquadrare l’aggressore, che ha colpito la 58enne alla coscia con un coltello, aprendo lo sportello della sua auto.











