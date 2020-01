Ad Autostrade: “Rischio fallimento senza concessione”/ “Abbiamo 7mila dipendenti…”

L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha esternato i rischi per la stessa Aspi nel caso in cui il governo italiano dovesse revocare loro la concessione per la tratta autostradale del Bel Paese. Parlando ai microfoni del Corriere della Sera, Tomasi non ha usato troppi giri di parole spiegando: “Con la revoca e un indennizzo ridotto rischiamo il fallimento, visto che abbiamo linee di credito aperte per 10,5 miliardi. Con gravi conseguenze anche per decine di migliaia di risparmiatori, oltre che per 7mila dipendenti diretti e per i lavoratori nell’indotto”. Tomasi ha spiegato di essere pronto ad un confronto con l’esecutivo per trovare una soluzione che possa andare bene alle parti in gioco: “Noi siamo sempre stati disponibili al confronto con il governo. Abbiamo già avanzato le nostre proposte. Con importanti investimenti a carico della società e una serie di compensazioni, oltre alle risorse per Genova e alle esenzioni per ridurre i disagi di chi viaggia. Vogliamo realizzare investimenti per 13 miliardi di euro nei 18 anni rimasti della concessione”.

AD AUTOSTRADE: “STIAMO CERCANDO DI RICONQUISTARE LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI”

L’ad di Aspi è conscio che dopo il crollo del viadotto Morandi di Genova, e altri problemi riguardanti le strade verificatisi negli ultimi tempi, la fiducia nei confronti di Aspi sia ai minimi storici: “Comprendo la diffidenza – dice – è innegabile che dobbiamo fare uno sforzo straordinario per riconquistare la fiducia degli italiani. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per realizzare una profonda discontinuità su molti piani”. L’ad di Autostrade punta ad “evitare che sia distrutto un patrimonio industriale del Paese”, aggiungendo che “Serve un accordo che coniughi l’interesse pubblico, i diritti di chi fa impresa e le regole dello Stato di diritto. Un accordo di questo tipo è possibile e doveroso, nell’interesse dei 7 mila lavoratori, degli stakeholder e di tutti gli italiani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA