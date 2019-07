Addio Torino: Salone dell’auto trasloca a Milano/ Ira Appendino, ipotesi dimissioni

Salone dell’auto all’aperto, addio Torino: la manifestazione passa a Milano e c’è aria di crisi in casa Movimento 5 Stelle. A dare l’annuncio è stato Andrea Levy, presidente del “Salone dell’auto all’aperto Parco Valentino”: «Abbiamo scelto per il 2020 di organizzare a Milano, sarà un grande evento internazionale». Non sono bastati i tentativi del sindaco Chiara Appendino, sostenuta anche dal neo governatore Alberto Cirio, negli ultimi giorni di mantenere la manifestazione nella città della Fiat: la prima cittadina ha dovuto fare i conti con una mozione firmata da nove consiglieri grillini che bocciava l’allestimento del Salone al Valentino. E sembra proprio questo il motivo del “trasloco” in Lombardia, una perdita non indifferente per Torino. E la resa dei conti nel M5s sembra sempre più vicina, con il sindaco che ha messo nel mirino il suo vice Montanari…

SALONE DELL’AUTO DA TORINO A MILANO: APPENDINO SI DIMETTE?

«Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell’Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo», esordisce così Chiara Appendino in una nota, parlando poco dopo di posizione autolesioniste di alcuni consiglieri e di dichiarazioni inqualificabili da parte del vicesindaco Guido Montanari, anche lui del Movimento 5 Stelle. E la conclusione del suo comunicato potrebbe far pensare alle dimissioni: «Mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del caso». Clima rovente in casa Cinque Stelle, con Montanari che ha replicato a stretto giro di posta: a suo avviso la sua dichiarazione sarebbe stata «travisata per giustificare evidentemente scelte già assunte». E il governatore Cirio non le ha mandate a dire: il neo presidente di Regione Piemonte si è scagliato contro il concetto di «decrescita felice» accostato al M5s e si è detto pronto a «di tutto per fermare questa emorragia». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione in casa pentastellata: è atteso in città il leader politico Di Maio per incontrare consiglieri e militanti…

