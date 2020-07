Adebayo Akinfenwa in Championship con il Wycombe/ Auguri speciali nel post-partita

Grande soddisfazione per Adebayo Akinfenwa, il bomber di peso, in tutto i sensi, della squadra inglese del Wycombe. Noto come La Bestia, The Beast, a causa della sua stazza esagerata quasi da lottatore di wrestling, il centravanti del Wycombe Wonderers giocherà il prossimo anno in Championship, la Serie B del calcio inglese. Tutto merito della vittoria avvenuta nelle scorse ore contro l’Oxford United per due a uno, nella finale dei play off di League One (l’equivalente della nostra Serie C). Una grande soddisfazione per Akinfenwa ma anche per il Wycombe, visto che per la prima volta nella sua storia iniziata 133 anni fa, riesce a raggiungere un livello così alto fra i professionisti. A decidere il match sono state le reti firmate da Anthony Stewart e Joe Jacobson, mentre il gol di Mark Sykes a nulla è servito alla squadra allenata da Karl Robinson. Protagonista assoluto del post-match è stato invece Akinfenwa, che prima ha festeggiato inginocchiandosi e pregando per il movimento Black Lives Matter.

ADEBAYO AKINFENWA: “JURGEN KLOPP È IL MIO IDOLO”

Dopo di che, durante le interviste, ha espresso il desiderio di festeggiare con Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool nonché idolo dello stesso centravanti. E al sentire tali parole il tecnico tedesco ha mandato un video-messaggio su WhatsApp proprio all’attaccante del Wycombe in cui ha spiegato: “Bravo, complimenti. Un lavoro assolutamente fantastico. Hai lottato e hai ottenuto quello che desideravi. Sei stato fantastico. Ho guardato la partita ma non le interviste ma i miei giocatori mi hanno detto che desideravi un mio messaggio. Beh, eccolo qui. Ancora complimenti!”. Davvero apprezzabile il gesto dell’allenatore della squadra campione d’Inghilterra che si è voluto complimentare di persona con il suo fan speciale. “Klopp è assolutamente il mio idolo – la reazione dello stesso Adebayo fra la gioia e l’incredulità – grazie. Sono sicuro che ci incontreremo e faremo un po’ di festa insieme”.



