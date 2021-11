Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa D’Aragona: “Alex Belli recita con Delia!”

GF VIP: ALEX BELLI SCONFITTO DA ALDO MONTANO E “IMBARAZZANTE” CON SUA MOGLIE

Nella puntata di venerdì 5 novembre 2021, al GF Vip 6 l’unica grande protagonista è stata la “pochezza”! Alex Belli si è cimentato in un “istrionico duello in singolar tenzone” con Aldo Montano, dal quale è uscito inesorabilmente sconfitto… Era inevitabile, perché come “padrino” aveva la sua “contraddizione”, mentre il campione olimpico la sua “coerenza”. Del resto, le sfide si disputano ad armi pari e, da parte sua, purtroppo, non possedeva neanche “armi spuntate”… Invano ha cercato dapprima “di pretendere e poi chiedere scusa”, fino al patetico e falso abbraccio finale, post puntata: veramente surreale…

Per non parlare dell’incontro “de visu” con sua moglie Delia Duran, in giardino, alla quale, in maniera reiterata, “recitava”: “GUARDAMI..GUARDAMI..LEGGIMI!”. Veramente imbarazzante, accompagnato da una poco credibile e posticcia emozione, nel respiro affannato e nella voce roca, che, suppongo, avrebbe voluto significare (al pubblico) la sua grande emozione nel rivedere la sua compagna… Ma, evidentemente, per qualcuna è stato credibile, perché Adriana Volpe c’è cascata, come ha poi affermato a Signorini: “È chiaro che è innamorato di Delia, era così emozionato… Si sentiva anche dal respiro”. Incredibile, ma vero! Ancora più aberrante l’osservazione post puntata da parte dell’“intellighenzia” della Casa, capitanata da Manila Nazzaro, in compagnia di Jessica e Clarissa, che “inneggiava con enfasi” al comportamento altruista e generoso di Alex, “sempre sorridente e disponibile” nei confronti degli inquilini della Casa (forse avrà visto un altro programma). Qui siamo proprio ai confini della realtà… un viaggio oltre il tempo!

GF VIP, NON SOLO ALEX BELLI: LA “STORIA” MAI INIZIATA TRA MIRIANA E NICOLA È GIUNTA AL CAPOLINEA!

Parlando ancora di sentimenti, la “storia” mai iniziata fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è arrivata al capolinea. In verità, Miriana è stata chiara fin dal primo istante, nei confronti del ragazzo: forte attrazione fisica e null’altro! Diplomatica e scaltra, a mio avviso, a rimandare qualsiasi opportunità di corteggiamento e frequentazione alla fuoriuscita dalla Casa. Certo, la “coppia” fa sempre parlare di sé e forse anche lei cavalca l’onda per una maggiore visibilità, che da sola non avrebbe!

Nicola, al netto di tutto ciò, dovrebbe ritrarsi e semmai farsi desiderare, perché si sta coprendo di ridicolo: inammissibile dormire in terra di fianco al letto di Miriana “mano nella mano”… è umiliante! LEI STESSA NON AVREBBE DOVUTO PERMETTERLO! Triplo orrore al cubo! Con antennine e campanelli sonanti! CHE FINE HA FATTO LA DIGNITÀ?

Non ho altro da aggiungere, se non salutarvi… Adoratamente con stile!

Vostra Adorata Marchesa



