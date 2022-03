Adriana Volpe asfalta Alex Belli “Ci hai fatto due maroni così!”/ “Torna nel deserto”

Adriana Volpe si fa portavoce di un’ampia parte del pubblico del Grande Fratello Vip che non ne può più di vedere entrare ed uscire dalla Casa Alex Belli e, nel corso della nuova diretta, lo invita chiaramente a chiudere una volta per tutte il suo teatrino. Alex, infatti, ha fatto il suo ritorno per avere l’ennesimo confronto con Soleil Sorge, alla quale ha anche scritto una lettera. Quando però Alfonso Signorini ha chiesto alle due opinioniste una parola su questo confronto e su chi, dei due, fosse più ‘circense’, usando le loro parole, Adriana Volpe è partita in quarta, accusando Belli di aver stavolta superato il limite.

Soleil Sorge "Bacio con Alex Belli? Per astinenza"/ E lo deride "Sembrava un beduino"

“Il più circense dei due è sicuramente Alex! – ha ammesso Adriana Volpe in diretta al Grande Fratello Vip – Intanto è arrivato truccato, col sopracciglio tagliato, fa il fenomeno e poi con quella lettera in cui dice a Soleil di aver sbagliato, che proprio in questo caso lei non ha fatto niente… Dai ti prego!” Ha quindi concluso con un attacco ancor più forte: “Tornatene pure nel deserto e passaci pure più tempo per favore! Ci hai fatto due maroni così!”

