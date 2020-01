Adriana Volpe contro Magalli/ Cirillo choc a Live: “Anche io cacciato dal programma”

Adriana Volpe ha iniziato una guerra contro il suo ex collega Giancarlo Magalli. Marcello Cirillo, invitato a Live- Non è la d’Urso, dice che si tratta di una Magallite, un “virus” che colpisce chiunque lavora con lui. “Mi hanno cacciato, a lei l’hanno spostata”, ha rivelato l’ex conduttore di Rai 2. “È uno scontro di dominio pubblico”, ha spiegato la d’Urso. Marcello Cirillo dice che la storia di Adriana Volpe è molto triste e commenta con altrettanta tristezza ciò che Magalli ha scritto sui social. Interviene poi la Parietti: “È un grande professionista – dice riferendosi a Magalli – nonostante quanto è successo e quanto detto in diretta televisiva”. La Volpe, che ha ormai lasciato la Rai per divergenze, ha rivelato in diretta che alcuni contratti prevedevano degli obblighi relativi alla gravidanza delle conduttrici e il modo in cui venivano discriminate le donne in attesa.

Adriana Volpe svela il vero rapporto con Giancarlo Magalli

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono una coppia storica per la televisione italiana ma, secondo quanto rivelato dalla conduttrice di Piazza Grande, tra i due non scorreva buon sangue. Il motivo è legato ai comportamenti di Magalli, molto arrogante e sessista verso le sue colleghe donne. Lei ha rivelato di essere stata tra le poche a rimanere nel programma per tanto tempo, ma per le altre non era vita facile: dopo poco si annoiava e le mandava via. Anche Cirillo, che ha lavorato al programma di Magalli, ha rivelato di essere stato vittima di questi comportamenti, tanto da essere stato cacciato anche lui dalla trasmissione.

