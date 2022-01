Adriana Volpe, lite con Alex Belli/ “Reciti un copione”, lui: “mente ottusa!”

Adriana Volpe ci va giù pesante nei confronti di Alex Belli al Grande Fratello VIP, quando si parla del triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. “Prima dici che siete stati chiari, ma chiari di cosa? Una volta eravate amici, poi dite che il vostro era amore vero, poi che non è successo niente tra di voi, poi che è successo qualcosa sotto le coperte. Mettetvi d’accordo. C’è un copione, decidete a che pagina state”, sbotta l’opinionista di Signorini, che si rivela molto agguerrita contro l’ex concorrente.

Signorini punge Delia e Alex: "Avete fatto l'amore dopo il GF Vip?"/ Confessione hot!

Adriana Volpe contro Alex Belli, l’attore respinge le accuse: “Chi non capisce le forme dell’amore è ottuso”

Alex Belli non ci pensa due volte a dire la sua e nel momento in cui si sente sotto attacco, esplode: “Adesso ho bisogno di cinque secondi. Tra me e Soleil c’è stata chiarezza, lei ha ragione quando dice che Delia deve preoccuparsi della nostra complicità. Ma l’amore si sviluppa anche in altre forme e se voi non lo capite significa che la vostra mente è ottusa!”, tuona l’attore tra gli applausi del pubblico. L’opinionista è basita e non crede alle sue orecchie. Ma la polemica sembra placarsi, almeno per il momento.

SOLEL SORGE COPPIA A TRE CON DELIA DURAN E ALEX BELLI?/ Sophie: "Sei pronta a..."Adriana Volpe "Delia Duran al GF Vip? Soap opera!"/ Video, cita Anna Marchesini e...

