Adriana Volpe/ “Zequila meschino! Mio marito Roberto Parli? Si è ingelosito quando..”

Continuano le interviste in diretta su Instagram del settimanale Chi. Stavolta la protagonista è stata Adriana Volpe. La conduttrice ha parlato non solo della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, ma anche di suo marito Roberto Parli e del suo futuro televisivo. Parlando del rapporto con i ragazzi della Casa ha svelato: “Premesso che io penso che tutti siamo esseri imperfetti, però tutti noi abbiamo un lato bello. Io se ce la faccio cerco di guardare sempre quella parte ottimista, poi ci sono persone con le quali sono riuscita ad avere un rapporto ed entrare nel loro cuoricino.” Così cita Antonella Elia: “Una di queste è Antonella, che è comunque una persona molto complessa.” Ma c’è anche qualcuno con la quale proprio non è riuscita ad andare d’accordo: “Con altri però ci sono state pallate di fango gratuite, in quel caso cerchi di evitarli tanto quelle persone non le cambi. Chi è stato poi troppo cattivo ne ha pagato pegno col pubblico, anche perché poi la gente non vuole la cattiveria.”

Adriana Volpe: “Denver? Non mi ha corteggiata. Roberto invece…”

Il riferimento è chiaramente ad Antonio Zequila che nel corso della diretta torna a criticare per il comportamento avuto nelle ultime due puntate anche con Sossio Aruta. “Zequila cercava i punti deboli di Sossio ma alla fine è risultato lui una persona debole! – è sbottata la conduttrice – Ma che persona meschina sei? Cerchi di gettare fango ma ti torna tutto dietro.” Non manca un cenno al rapporto con Andrea Denver: “Denver non mi ha corteggiata. C’era feeling con me sì ma anche con altre. Si è instaurato un rapporto speciale perché lui è un ragazzo speciale. – e chiude – Poi non so se ha visto in me una figura da leader… io non me la sentivo questa figura, anzi!” Smentita poi la crisi col marito Roberto Parli, ammette che l’uomo non ha negato un po’ di gelosia mentre era nella Casa del Grande Fratello Vip: “Roberto non si aspettava di vedere questa Adriana, lui infatti è stato onestissimo e mi ha detto che ha avuto una botta di gelosia incredibile! – ammette, e conclude – Secondo me lui vedendo un’Adriana così euforica, leggera… lui mi ha sempre visto molto preparata, precisa.. ci sta la gelosia!”



