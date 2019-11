Adriano Celentano dimentica parole della canzone/ Ilenia Pastorelli scoppia a ridere

Adriano Celentano torna in tv con l’attesissimo nuovo show trasmesso nella prima serata di Canale 5. A distanza di circa un anno da “Adrian”, la serie animata cancellata per gli ascolti flop, il Molleggiato ha deciso di tornare in tv con una doppio appuntamento: dapprima lo show “Adriano” seguito dalla messa in onda della serie “Adrian”. La prima puntata parte col botto visto che il Molleggiato ospita in studio cinque volti noti della televisione italiana: Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti. Con loro ha discusso della televisione di oggi e dell’informazione, soffermandosi con ognuno di loro su alcuni dettagli relativi ai loro programmi. In particolare con Paolo Bonolis si è soffermato sul ruolo di Madre Natura e sul suo “lato b” offerto al pubblico in primo piano, ma il conduttore si è difeso dicendo “cambiamo il cul* ogni settimana” e ridefinendo il concetto di trash. Celentano non risparmia neppure Carlo Conti e in particolare la giuria di Tale e Quale Show: ” se c’è un difetto è nella giuria, vedo uno sforzo enorme nel cercare di non denigrare, bisogna avere il coraggio di dire oggi non sei stato bravo!”.

Adriano Celentano canta “La pubblica ottusità”, ma…

Lo show procede con Adriano Celentano che lascia la scrivania da conduttore per spingersi verso il centro del palcoscenico per cantare uno dei suoi brani. Il Molleggiato ha deciso di proporre al pubblico “La pubblica ottusità”, canzone del 1987 e title track dell’omonimo album; Celentano comincia a cantare, ma improvvisamente si ferma. “Ho sbagliato a leggere” dice Celentano guardando Ilenia Pastorelli che scoppia a ridere. Nonostante l’errore, il pubblico è sempre dalla sua parte e lo applaude a scena aperta. Poi Celentano, come una vera star, riprende a cantare regalando al pubblico una splendida performance sulle note di uno dei suoi brani di rottura, ma non finisce qui visto che sul finale a raggiungere il Molleggiato è Luciano Ligabue con cui regala un altro splendido momento di grande musica e spettacolo. “Brindiamo al pubblico” dice il Molleggiato prima di salutare i presenti e lasciare lo studio.

