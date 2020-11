Adua del Vesco/ “Dayane Mello io ti amo!”, torna il sereno e ci scappa il bacio!

Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 ritrova il sorriso e torna da Dayane Mello

Adua del Vesco è ormai una delle regine di questo Grande Fratello Vip 2020. L’attrice ha dato anima e corpo al programma in questi mesi partendo dalla sua corazza di attrice e di ragazza che ha sofferto tanto e finendo col rinunciare al suo nome d’arte per tornare ad essere Rosalinda, la ragazza siciliana partita con la sua valigia di cartone sognando il successo. Al suo fianco in questo percorso c’è stato Massimiliano Morra, entrato come suo nemico, e finendo a Dayane Mello diventata pian piano sua amica, confidente e sua colonna portante. La modella ha deciso di lasciare il programma perché non vuole passare il Natale lontano dalla figlia Sofia, ma Adua del Vesco sembra ormai pronta a tutto in questo percorso, anche a lasciar andare la sua grande amica.

Adua del Vesco bacia Dayane Mello: “ti amo!”

In molti hanno pensato che tutto fosse dovuto al loro grande scontro delle scorse settimane ma in queste ore è cambiato qualcosa nel Grande Fratello Vip 2020. L’incontro con Alfonso Signorini e le sue parole riguardo ad Adua del Vesco e alla sua amicizia con Dayane Mello, ha spinto le due a credere nuovamente in loro stesse e nel loro rapporto dando loro nuova linfa. Proprio al termine dell’incontro con il conduttore, le due si sono lasciate andare ad abbracci e baci e, in particolare, Adua del Vesco si è lanciata tra le braccia di Dayane baciandola sulle labbra al grido di “ti amo Dayane”. Ma per Adua non ci sono state solo lacrime di gioia visto che Stefania Orlando ha deciso di affrontarla perché ha ancora molti dubbi su di lei e a quel punto l’attrice si è lasciata andare ad un’altra strana confidenza che ha fatto tremare i fan: “Sai quante cose vorrei raccontare? Ma non posso”, ammette tra le lacrime.



