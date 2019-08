Adua Del Vesco haters “sei ingrassata”/ Lei risponde con le foto durante l’anoressia

Continua la lotta dei volti noti dello spettacolo contro il body shaming e contro gli insulti gratuiti che ricevono dai loro haters, che generalmente utilizzano commenti sui social e messaggi privati per colpirli. Questa volta, è toccata ad Adua Del Vesco. L’attrice italiana ha pubblicato su Instagram lo screenshot di un messaggio privato che ha ricevuto in risposta ad una delle sue foto. “Oggi voglio mostrarvi uno dei parecchi messaggi privati che ricevo ultimamente” ha così introdotto il messaggio. “Ma che te sei magnata?” con tanto di faccina scioccata, è quanto si legge. Adua Del Vesco ha risposto chiedendo al mittente di chiarire cosa intendesse, forse perché non riusciva a credere che qualcuno potesse davvero scriverle un messaggio del genere, o forse perché ingenuamente nemmeno aveva pensato al reale significato del messaggio. “Non sono stato molto garbato ma intendevo che ti trovo un po’ ingrassata”: ecco la verità.

Adua Del Vesco: la foto durante l’anoressia come risposta

Adua Del Vesco ha poi scritto “non credo ci sia molto da aggiungere a commenti, messaggi, insulti del genere. Soprattutto se fatti su una persona che soffre di disturbi alimentari” e poi ha pubblicato una foto che la ritrae durante l’anoressia e dopo esserne ucciso. Poi, ha scritto una promessa a se stessa: non intende mai più tornare a quel periodo, quando stava male. E i messaggi successivi si riferiscono proprio al suo corpo: “hai addosso le cicatrici di una battaglia. Una battaglia che abbiamo affrontato insieme”. Attraverso le storie di Instagram, Adua Del Vesco prosegue così con le sue dichiarazioni: “Il messaggio che voglio darvi oggi è che questa malattia può colpire chiunque. Non sarà questa a rendervi sbagliati. Non si sceglie. Avessi potuto farlo, non lo avrei assolutamente scelto”. Infine, si rivolge a chi perde tempo a scrivere determinati commenti, invitandoli a scegliere vie costruttive per esprimere le opinioni, che non riguardino l’aspetto fisico altrui.

