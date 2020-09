Adua Del Vesco, nuove rivelazioni choc: “Istigazione al suicidio”/ Interviene Signori

Si fa sempre più inquietante e delicato il racconto fatto da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Quella che da tutti è stata identificata come ‘una setta’ si arricchisce con ulteriori dettagli svelato proprio dai due attori, ignari di quello che sta accadendo fuori dalla Casa per le loro parole. In un momento in cucina, Adua è tornata a parlare di Teodosio Losito e del suo suicidio. “Tu non puoi capire gli ultimi periodi lui, non lo puoi capire”, ha detto l’attrice a Morra. Lui ha poi replicato: “Ne parleremo con calma. Non so tutta la procedura che l’ha portata a quel gesto. Non conosco il percorso. I sintomi. Ho sentito altre persone che lo conoscevano, amici suoi stretti a Zagarolo. Ho sentito varie ipotesi di gesti effettuati prima di quello.”

Rivelazioni inquientanti al GF VIP: parla Signorini

È stato a questo punto che Adua Del Vesco ha svelato un altro terribile tassello di questa vicenda. “Io credo che si tratti di istigazione al suicidio”, ha infatti dichiarato l’attrice, in merito al drastico gesto di Losito. In merito a questa vicenda si è espresso anche Alfonso Signorini. Intervenuto a CasaChi, il conduttore del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Sono cose che non si sanno. Loro (Adua e Massimiliano, ndr) stanotte hanno avuto un confronto veritiero, molto diretto. Stanno praticamente scoprendo un sistema, che è poi un sistema collaudato, che porterà degli sviluppi direi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico davvero importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante”. Cosa accadrà venerdì in diretta?



