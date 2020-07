Aenne Burda La donna del miracolo economico/ Trama miniserie sulla fondatrice di Burda

ANTICIPAZIONI MINISERIE AENNE BURDA

Mercoledì 1° luglio, in prima serata, canale 5 propone la miniserie Aenne Burda – La donna del miracolo economico che racconta la storia di una donna che, dopo una delusione sentimentale, riuscì a trovare il coraggio per realizzare i propri sogni professionali nonostante la società maschilista dell’epoca in cui ha vissuto. La fiction racconta la storia di Aenne Burda che non si piegò mai di fronte alle difficoltà della vita e che, da un tradimento, riuscì a trovare la forza per diffondere il proprio nome in tutto il mondo. La mini-serie prende il via nel 1949, quando Aenne scopre che il marito Franz, padre dei suoi tre figli, ha una doppia vita. L’uomo, infatti, ha una relazione con la sua ex segretaria dalla quale ha avuto anche un figlio. Le regole della società dell’epoca impongono ad Aenne di restare accanto al marito. Nel frattempo, però, decide di prendere in mano la propria vita trasformandosi in una vera e propria imprenditrice.

LA NASCITA DI BURDA

Costretta a restare accanto al marito nonostante il tradimento, Aenne Burda decide di dare vita ad un vecchio progetto. Appassionata di moda, comincia a lavorare per creare una rivista che contenga anche dei cartamodelli che permettano alla donne di realizzare comodamente a casa i vestiti all’ultima moda e che siano adatti a tutte, anche alle donne meno abbienti. Grazie ad un gruppo di lavoro unito e affiatato, Aenne riesce a realizzare il suo più grande progetto diventando il simbolo della rinascita economica. Il successo porta Aenne a girare il mondo. Durante uno dei suoi tanti viaggi, Aenne incontra in Sicilia un uomo di cui s’innamora perdutamente. Il marito, però, dopo aver lasciato l’amante, va a riprendersela siglando con lei un patto che porta nuovamente insieme la coppia. Ancora oggi, il magazine di moda Burda è pubblicato in 90 paesi, in ben 16 lingue diverse e rappresenta un successo che ha reso Aenne Burda un simbolo di riscatto di tutte le donne.



