Aereo caduto in Iran/ Teheran “Nessun missile, attendiamo analisi delle scatole nere”

L’Iran ha ribadito che l’aereo caduto due giorni fa non è stato abbattuto da un missile. Ali Abedzadeh, capo dell’Ente iraniano per l’Aviazione civile, ha infatti specificato in occasione di una conferenza stampa trasmessa dalla Press Tv: “Quello che posso dirvi è che l’aereo non è stato colpito da un missile“. Abedzadeh ha quindi aggiunto che “i commenti su ciò che è accaduto non hanno alcun valore prima di ascoltare e analizzare i dati delle scatole nere”. In merito alle scatole nere, invece, il numero uno dell’aviazione ha sottolineato che “in condizioni normali l’Iran è in grado di analizzare i dati delle scatole nere. Ma poiché l’aereo è stato danneggiato è molto difficile estrarre direttamente i dati, servono hardware e software speciali. Nel Paese li abbiamo. Se non saremo in grado di decifrarli – ha aggiunto – riceveremo l’aiuto da altri Paesi, è una procedura normale”. Abedzadeh ha poi spiegato che a bordo dell’aereo precipitato vi era del fuoco, e che prima del crollo il pilota aveva invertito la rotta: “Bisogna indagare sulle cause – ha ribadito – Non è corretto commentare prima di analizzare le scatole nere”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AEREO CADUTO IN IRAN, TEHERAN “MISSILE? UNA MESSA IN SCENA”

L’Iran rimanda al mittente ogni accusa in merito all’aereo caduto due giorni fa subito dopo il decollo di Teheran. Da più parti si parla di possibile abbattimento per errore tramite missile, ma secondo gli iraniani: “L’aereo non è stato abbattuto da un missile”. Per Teheran si tratterebbe di una vera e propria messa in scena “Ipotesi senza senso, sospetta messa in scena”. Nel frattempo l’Iran ha invitato la Boeing a partecipare alle indagini sullo schianto, nonostante abbia negato le scatole nere alla stessa compagnia aerea nonché agli Stati Uniti. Un cambio di rotta giunto nelle ultime ore, dopo un’iniziale reticenza. Più prudenza invece da parte della Francia, con le autorità d’oltralpe che hanno fatto sapere di essere disponibili “a fornire le competenze necessarie”, facendo però sapere che al momento nessuno è stato contattato. “Prima di prendere una posizione – ha puntualizzato il ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian – ci deve essere una chiarezza totale su ciò che è accaduto e per questo ci sono indagini internazionali che devono essere svolte”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AEREO CADUTO IN IRAN, PREMIER CANADA “ABBATTUTO DA MISSILE”

L’aereo precipitato tre giorni fa in Iran, pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran, potrebbe essere stato abbattuto per errore da un missile iraniano anti-aereo. Dopo le indiscrezioni circolanti ieri in Ucraina, anche in Canada monta la tesi dell’atto di guerra, ed è in particolare il premier canadaese Justin Trudeau ad affermarlo: “Abbiamo intelligence da varie fonti – le sue parole riportate dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano – sia dagli alleati sia dalla nostra stessa intelligence, secondo cui l’aereo è stato abbattuto da un missile iraniano. Potrebbe essere stato non intenzionale“. Come detto in apertura, anche in Ucraina sta montando sempre più la tesi dell’abbattimento, e nella giornata di ieri, il segretario del Consiglio di difesa e di sicurezza di Kiev, Oleksiy Danilov, aveva parlato di frammenti di missile di fabbricazione russa trovati nella zona dove è appunto caduto l’aereo dell’Ukrainian International Airlines.

AEREO CADUTO IN IRAN, SECONDO TEHERAN SI E’ TRATTATO DI UN GUASTO

Una versione che non è stata esclusa neppure dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nelle ore successive il disastro aveva spiegato: “Qualcuno potrebbe aver commesso un errore. Ho un mio sospetto su quanto accaduto”. Di tutt’altro parere è Teheran, che parla di “voci senza senso”. Il responsabile dell’aviazione civile e viceministro dei Trasporti Ali Abedzadeh, ha spiegato: “Diversi voli interni e internazionali volavano nello spazio aereo iraniano nello stesso momento alla stessa altitudine”. Secondo quanto sostenuto dalle autorità iraniane, l’aereo ha avuto semplicemente un problema tecnico subito dopo il decollo, e stava rientrando all’aeroporto, prima di essere precipitato al suolo. I dubbi restano, anche perchè il velivolo era in perfette condizioni, era stato appena revisionato, e la compagnia aerea ucraina non aveva mai registrato problemi seri. Inoltre, il Boeing 737 avrebbe potuto volare, quindi rientrare a Teheran, anche con un solo motore: la sensazione, è che vi sia ancora molto da scoprire.



