Afef Jnifen e Alessandro Dal Bono si sposano/ Proposta di matrimonio a Positano

Grandi novità nella vita di Afef Jnifen. L’ex top model tunisina, oggi 55enne, sposerà il top manager Alessandro Dal Bono. Ad annunciarlo in anteprima è il settimanale Chi anticipa nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio. Il manager, a capo di un colosso della farmaceutica, avrebbe infatti avanzato la fatidica proposta di matrimonio all’ex moglie di Marco Tronchetti Provera. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi a Positano: qui Dal Bono ha fatto la sua proposta nel più classico dei modi, ovvero con un importante anello di brillanti. Di fronte al gesto romantico, Afef avrebbe detto subito di si, come conferma il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Le nozze dovrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno.

Quarto matrimonio per Afef Jnifen

Come gli amanti del gossip già sapranno, per la bella Afef Jnifen non si tratta del primo matrimonio. L’ex modella tunisina è al suo quarto matrimonio. Infatti, prima di Alessandro Dal Bono, la donna si è sposata una prima volta, giovanissima, quando era ancora in Tunisia. Una volta arrivata in Italia sono due le storie d’amore poi arrivate al matrimonio: la prima con l’avvocato Marco Squatriti e successivamente Marco Tronchetti Provera. Con quest’ultimo, in particolare, la storia d’amore è durata per ben 20 anni, di cui 17 di matrimonio. Afef e Tronchetti Provera hanno poi divorziato nel novembre scorso. Oggi l’ex modella si prepara, dunque, a convolare al suo quarto matrimonio col manager farmaceutico Alessandro Dal Bono.

