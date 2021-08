Afghani si aggrappano ai carrelli degli aerei/ Video choc: in fuga dai talebani

Sono ore drammatiche in Afghanistan, dove l’arrivo dei talebani, con annessa conquista della capitale, Kabul, avvenuta nella giornata di domenica 15 agosto 2021, ha di fatto segnato l’inizio di un nuovo emirato islamico. Così, i civili tentano disperatamente e con ogni mezzo di fuggire dal loro Paese e, per farlo, hanno scelto di dirigersi all’aeroporto e provare a salire sui velivoli. Una rincorsa figlia della grande tragedia che stanno vivendo all’interno dei confini nazionali e dalla quale stanno cercando di allontanarsi, prima che accada l’irreparabile.

Renzi "Afghanistan, Biden ha sbagliato a ritirare truppe"/ "No patti con talebani"

Così, sui social network in questi minuti stanno circolando video che mostrano immagini ad elevato contenuto di drammaticità. In uno dei filmati si vedono i civili correre sulla pista di decollo e aggrapparsi al carrello di un aereo, nel tentativo di viaggiare clandestinamente verso un altro Paese e inseguire quella libertà che ora sta per venir meno. Qualcun altro prova a francobollarsi ai lati e sulla fusoliera del velivolo e, purtroppo, qualcuno perde la presa quando il mezzo si trova già in quota, precipitando inesorabilmente nel vuoto.

Afghanistan, Cina: "Rispettiamo desideri del popolo"/ "Sarà governo islamico aperto"

AFGHANI INSEGUONO AEREI E SI AGGRAPPANO AI CARRELLI: LE IMMAGINI DELLA DISPERAZIONE

Non è tutto. In rete non è raro imbattersi in altre riprese, che testimoniano i tentativi effettuati da parte di alcuni cittadini afghani di salire a bordo degli aerei, chiedendo, quasi supplicando di farsi caricare a bordo, non arrendendosi neppure quando questi muovono i loro primi passi sulla pista dell’aeroporto.

In un altro video, pubblicato dall’agenzia afghana Pajhwok su Twitter, si vede un gruppo di persone ‘inseguire’ e aggrapparsi a un aereo cargo americano, ormai prossimo al decollo. Insomma, siamo di fronte a immagini choc e decisamente forti, che non fanno altro che restituire allo spettatore il clima di disperazione e i sentimenti di angoscia vissuti da chi è costretto a lasciare la propria nazione per non cadere vittima dei talebani, senza tuttavia riuscirci e rimanendo prigionieri all’interno di quei luoghi che hanno amato e ameranno per sempre.

CAOS AFGHANISTAN/ I talebani non possono impedire che il bene di prima metta radici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rassegnally (@rassegnally)





© RIPRODUZIONE RISERVATA