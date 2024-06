Ahmed Mahmoud: chi è il padre di Mahmood/ Vive a Milano e gestisce un bar: il rapporto con il figlio

Ahmed Mahmoud: chi è e cosa fa oggi

Il padre di Mahmood, Ahmed, è nato in Egitto e si è trasferito in Italia quando aveva 20 anni innamorandosi di Anna Frau, la mamma del cantante, con cui, però, la storia non ha avuto un epilogo felice.

Quando Mahmood era ancora un bambino, il padre fu arrestato e rimase in carcere per ben due anni: dopo questo periodo, fu costretto a tornare in Egitto e il rapporto con il figlio a distanza diventa sempre più difficile. Tornato in Italia, Ahmed Mahmood decide di rifarsi una vita: ha avuto altre due mogli e due figlie e, attualmente, vive fuori Milano e gestisce un bar.

