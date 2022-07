Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron/ Dopo due anni e mezzo: “Mi sei mancato”

Aida Yespica: due anni e mezzo lontano dal figlio Aron

Aida Yespica è riuscita a riabbracciare il figlio Arron, avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari. Qualche mese fa la modella venezuelana aveva rivelato di non riuscire a volare a Miami dove il figlio tredicenne vive col padre a causa di problemi con il visto: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”, aveva detto a Diva e Donna. La modella non ha potuto vedere il figlio, se non tramite videocall, per due anni e mezzo. Aron ha vissuto in Italia con la madre fino all’età di sette anni per poi trasferirsi in America. Aida Yespica ha deciso di affidarlo all’ex Matteo Ferrari dopo alcuni problemi economici.

Aida Yespica abbraccia il figlio Aron a Miami

Nelle ultime ore Aida Yespica ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video in compagnia del figlio Aron. La modella è finalmente riuscita ad approdare a Miami e a riabbracciare il figlio. “Finalmente dopo due anni e mezzo ti posso abbracciare. Vita mia, ti amo”, ha scritto la ex gieffina mostrando il momento in cui ha potuto stringere fra le braccia Aron. E ancora: “Quanto sei cresciuto, mi sei mancato un mondo”. Mamma e figlio sono poi andati insieme a mangiare la pasta alla carbonare in un ristorante italiano di Miami. Dopo le dispute legali, Matteo Ferrati e Aida Yespica sono riusciti a trovare un punto di incontro per il bene del figlio. Oggi, la showgirl venezuelana è legata all’imprenditore Mirco Maschio, per lui si è trasferita a Padova.

