Ainett Stephens/ La sorpresa per il compleanno del figlio Christopher al GF Vip

Ainett Stephens si è molto avvicinata a Katia Ricciarelli e a Carmen Russo dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ieri la modella venezuelana ha vissuto un momento di sconforto, pensando a suo figlio Christopher che oggi festeggerà il suo compleanno senza la madre. Ainett si sente molto in colpa di non essere vicino al figlio, affetto da autismo, in un giorno così importante: “Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai allontanata da lui, è la prima volta che siamo così lontani”. Ainett ha racconto alle sue coinquiline di essersi annullata da quando ha scoperto dell’autismo del figlio e ha anche imparato a fare le terapie al bambino. Nell’ultimo periodo è molto migliorato e per questo motivo lei ha decido di riprendere in mano la sua vita, a partire dalla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ainett Stephens: sorpresa per il figlio Christopher

Con l’aiuto delle sue compagne, Ainett Stephens ha pensata un modo per festeggiare il compleanno del figlio Christopher dentro la Casa, affinché possa sentire la presenza della madre anche solo guardandola in televisione. L’idea è quella di scrivere su delle magliette bianche le lettere che compongono la frase: “Auguri Christopher”. In queste ore prima della diretta di questa sera Ainett ha anche realizzato una torta per il compleanno del figlio. La ex Gatta Nera ha voluto coinvolgere tutti nella sorpresa per il figlio: “Ainett che non sa come chiedere ai ragazzi di mettersi la maglietta per fare gli auguri al figlio, mi fa troppa tenerezza lo ammetto”, ha scritto un utente su Twitter. Appuntamento a questa sera su Canale 5 per vedere il risultato.

