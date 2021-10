Ainett Stephens racconta l’autismo del figlio Cristopher/ “La fede mi ha aiutata”

Ainett Stephens parla di suo figlio Christopher e di quella che lei definisce la sua “condizione”: l’autismo. La concorrente nel Grande Fratello Vip ne ha parlato per la prima volta nella Casa con una toccante lettera, che recita: “Ciao a tutti, piacere di conoscervi, mi chiamo autismo. Abito dentro Cristopher e tanti altri bambini. Quando i genitori di Cristopher scoprirono che ero il compagno di vita del loro figlio, rimasero devastati perché avrebbero dovuto imparare a convivere con un ospite indesiderato che non se ne sarebbe andato mai più dalla loro esistenza. Sono un’ombra nella vita di ogni bambino che decido di colpire”.

Ne parla anche in privato con alcune compagne d’avventura, raccontando come tutto è accaduto: “Di punto in bianco mio figlio ha smesso di parlare e per molto tempo”, ha rivelato Ainett. Così la visita da una specialista e la diagnosi: autismo.

Ainett Stephens, il figlio Cristopher e l’autismo: “stavo toccando il fondo”

Ainett Stephens racconta come la sua vita dopo quella diagnosi è letteralmente cambiata: “Non facevo più nulla, ero tutta per lui. In quel periodo non uscivo, sono ingrassata, stavo toccando il fondo letteralmente…” Passo dopo passo, Ainett ha reagito “Oggi Cristopher è un bambino gioioso che ha iniziato le elementari”. Ha però tenuto a fare un appello: “Quando un bambino ha quella condizione la diagnosi precoce è importante, perché purtroppo tante volte vieni a scoprire che i genitori non vogliono vedere per paura di scoprire che dietro c’è qualcosa che non va nel bambino.” Ainett, infine, ammette che ad aiutarla tanto in questo percorso è stata la fede: “Mi sono risollevata grazie alla fede, è stato Dio ad aiutarmi”.

