Ainett Stephens, tragica morte di mamma Margarita e sua sorella/ “Uccise e bruciate”

Ainett Stepehns, una delle protagoniste di questo Grande Fratello VIP 2021, ha alle spalle un percorso di vita alquanto complicato e drammatico. Lo ha raccontato dapprima in occasione di qualche ospitata tv in programmi di successo come Verissimo, poi anche al GF VIP dove si è lasciata andare con alcuni altri concorrenti, ai quali ha spiegato la tristissima storia della sua famiglia.

Da mamma Margarita a sua sorella, Ainett Stephens ha perso due persone importanti in modo tragico e sofferto. Dalla loro scomparsa, avvenuta nel 2004, non si è più saputo nulla di ora e le ipotesi della ‘pantera nera’ si susseguono: “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad e tornare a Natale, ma ci hanno detto che forse, per derubarle, le hanno rapite e bruciate vive”, aveva detto la showgirl a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo del 6 febbraio.

Ainett Stephens, la madre e la sorella sono state uccise?

Il tragico racconto della modella è ricco di tristezza e risvolti inquietanti. “Io penso che per derubarle le hanno rapite e poi uccise”, ha detto Ainett, denunciando la situazione di alcuni paesi, in ginocchio per la criminalità organizzata: “Il vero problema è che in alcuni paesi del Sudamerica le misure correttive non vengono applicate nel modo giusto, quindi c’è molta impunità. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine”.

Ls Stephens si è presa carico del resto della famiglia, anche se ha lottato a lungo per ritrovare sua mamma e sua sorella: “Ci abbiamo provato, abbiamo fatto qualsiasi cosa per ritrovarle, ci siamo dati tanta forza e siamo rimasti più uniti che mai perché mia mamma avrebbe voluto così. Io e i miei fratelli abbiamo cercato sempre di ricordare il meglio di nostra madre. Io ho preso tutti loro con me perché a quel punto avevano bisogno di una guida e io ero la maggiore”.

