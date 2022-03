Aisha, Amici 2022/ Ryan Tedder la sceglie per un duetto, vincitrice del talent?

Amici 2022, Aisha Maryam sbaraglia la concorrenza della classe canto al contest sul duetto con One Republic

Alla vigilia del secondo serale di Amici 2022, atteso per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Aisha Maryam è decretata vincitrice del contest indetto nella scuola di Maria De Filippi per un ruolo nel featuring messo in palio da One Republic per il rilascio di Sunshine, nella versione pensata per il mercato italiano del singolo della band statunitense. Al contest hanno preso parte tutti i cantanti ammessi al serale Amici 2022 e tra questi i due finiti al ballottaggio finale per il duetto in palio, Luigi Strangis e Aisha Maryam. A vincere il contest è alla fine stata Aisha, con tanto di complimenti destinatile da parte del leader di One Republic, Ryan Tedder, che ha riconosciuto nel talento musicale della cantante residente a Napoli un requisito indispensabile come valore aggiunto da apportare alla nuova versione di Sunshine, singolo della band statunitense.

La reazione di Aisha al verdetto, che la consacra come vincitrice del contest indetto sul duetto internazionale ad Amici 2022, è commovente. La cantante e pupilla di Lorella Cuccarini finisce in un mare di lacrime di gioia, per poi comunicare tutta la sua felicità del traguardo raggiunto alla madre, in occasione di un collegamento telefonico, nel daytime settimanale che precede il secondo serale di Amici.

Aisha commuove tutti ad Amici 2022: la svolta della cantante

Nel collegamento registrato con la madre, Aisha non riesce a trattenere le lacrime, parlando alla donna del suo primo grande successo raggiunto al debutto della sua carriera musicale. “Sono fierissima di te, sono orgogliosa. Hai superato tutte le mie aspettative, amore”, è la pronta replica commossa della madre della cantante, che così si getta alle spalle un passato turbolento segnato dall’abbandono del padre subito quando lei era solo una bambina.

Tra i fan di Aisha, intanto, c’è chi si dichiara pronto a scommettere che lei possa rivelarsi una papabile vincitrice del circuito canto di Amici 2022. Sarà proprio cosi? Staremo a vedere.











