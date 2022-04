Aisha Amici 21, Pettinelli asfalta “Bravina, ma non emoziona”/ La cantante in crisi

Amici 21, Aisha Maryam nel mirino di Anna Pettinelli: vola un guanto al quarto serale

Per il quarto serale di Amici 21, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, Aisha Maryam è chiamata ad un nuovo guanto di sfida da parte di Anna Pettinelli. La voce Rds, così come emerge dal daytime del talent in onda il 5 aprile, manda in guerra sul palco il pupillo Albe al secolo Alberto La Malfa contro Aisha Maryam, l’anima black del team capeggiato da Lorella Cuccarini. La comunicazione del guanto per Aisha giunge ad Amici 21 come un fulmine a ciel sereno, in un rvm al vetriolo lanciatole da Anna Pettinelli: “Aisha è brava corista, non un’interprete completa, canta bene, ma poi cosa trasmette? Poco o nulla, l’ascolti e pensi, ‘bravina ma cosa mi ha lasciato?'”. E poi ancora, la radio speaker rincara la dose su Aisha: “Lancio un guanto su una canzone emotiva, Il diario degli errori di Michele Bravi. Voglio sentire un’emozione. Non voglio un saggio di tecnica vocale, quello me lo aspetto dalle coriste, non da chi è in corsa per la vittoria di Amici”.

Insomma, la maestra di canto e voce Rds sembra confidare nella capacità dell’interpretazione del pupillo Albe rispetto ad una possibile sfida all’ultimo sangue tra quest’ultimo, certificato disco d’oro FIMI con il singolo Millevoci, e Aisha Maryam, allieva pupilla di Lorella Cuccarini.

Le reazioni al guanto Aisha vs. Albe di Amici 21

Nel frattempo, dentro e fuori la scuola di Amici 21, si registrano tra le reazioni più disparate rispetto al guanto che Anna Pettinelli destina ad Aisha Maryam. La diretta interessata , Aisha, vive un momento di crisi personale e artistica in sala prove, in vista del quarto serale di Amici 21, ammettendo una certa difficoltà che ha nell’esprimersi in modo diretto, nella vita così come nella musica, peculiarità che potrebbe rivelarsi il motivo scatenante del guanto lanciato da Anna Pettinelli. “Ci provo a parlare in maniera diretta, ma non ci riesco -dichiara Aisha, in confidenza con la sua vocal-coach, tra una prova e l’altra in vista del rinnovato serale, per poi proseguire in lacrime-. Nei miei pezzi ti dico ma non ti dico. Questa cosa mi fa stare male”.

Che Aisha possa, quindi, rifiutare il confronto con Albe, voluto dalla Pettinelli, per il quarto serale di Amici 21?

