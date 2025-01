Aiuto, ho ristretto la prof!, film su Italia 1 con Anja Kling

Sabato 11 gennaio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23, Aiuto, ho ristretto la prof! (titolo originale – Hilfe, ich hab meine lehrerin geschrumpf). Si tratta di una commedia fantastica tedesca, per tutta la famiglia, del 2015. La pellicola è distribuita da Global Screen, Sony Pictures Releasing e prodotta da Blue Eyes Fiction. La regia è di Sven Unterwaldt Jr. e tra i suoi film recenti che ha diretto ricordiamo 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug.

La protagonista di Aiuto, ho ristretto la prof! è Anja Kling, l’attrice ha recitato in Aiuto, ho ristretto mamma e papà!, Maga Martina, Maga Martina 2. Ha inoltre recitato nella Piovra 9, un film italiano per la televisione andato in onda nel 1998 su Rai 1. Nel cast troviamo anche Oskar Keymer, Axel Stein e Georg Sulzer.

La trama del film Aiuto, ho ristretto la prof!: un sortilegio per salvare la scuola

Il protagonista di Aiuto, ho ristretto la prof! è Felix, un ragazzino di undici anni che vive in Germania con suo padre, mentre la madre si è trasferita negli Usa per motivi di lavoro. Felix per l’ennesima volta è costretto a cambiare scuola, ma questa volta entrare nell’istituto scelto è un’impresa difficile. Da subito il ragazzino deve affrontare un grosso ostacolo: la direttrice Schmitt-Gössenwein. Oltre a lei, a complicargli l’esistenza sono un gruppo di bulli che lo prendono subito di mira.

L’unico modo per entrare nelle loro grazie è superare alcune prove di coraggio. Una di queste è entrare nella scuola di notte, difatti gira voce che l’istituto sia infestato dal fantasma di un ex allievo. Fortunatamente Felix fa amicizia con Ella che si mostra subito sua amica. Una sera, armato di coraggio, entra all’interno della scuola, ma viene subito scoperto dalla severa direttrice. Per opera di un sortilegio inspiegabile, la donna diventa piccola.

Felix non capisce come sia potuto succedere e insieme a Ella deve cercare il modo per riportare la direttrice alla grandezza normale. Il compito non sarà facile perché tutti e tre dovranno fare i conti con il padre di Mario, uno dei ragazzi bulli, che vorrebbe chiudere la scuola e trasformarla in un istituto per famiglie benestanti. Mentre Felix è impegnato nella ricerca di una soluzione per riportare tutto alla normalità, si imbatte in una storia che vede protagonista lo spirito del fondatore della scuola che si aggira per l’istituto come un fantasma.

Sarebbe stato lui a rimpicciolire la direttrice. Il signor Henning intanto comunica in conferenza stampa di voler chiudere la scuola, ma al fantasma questa decisione non piace e rimpicciolisce anche lui. La direttrice e Henning cadono in una botola e non riescono ad uscire. Nel frattempo, Mario e i suoi amici catturano Ella. Felix riesce a liberarla, Mario messo con le spalle al muro, si unisce al gruppo per tirare fuori dal labirinto suo padre e la direttrice. Dopo che il signor Henning promette di non chiudere l’istituto, lo spirito scioglie l’incantesimo.