Aka7even sbotta “I ladri mi hanno rubato tutto”/ “Macchina spaccata, valigie sparite”

Giornata decisamente no per Aka7even. L’ex cantante di Amici ha subito un furto nelle scorse ore ed è stato lui stesso a raccontare il triste episodio tramite social. A quanto pare i malviventi avrebbero rubato tutte le valigie all’interno della macchina su cui stava viaggiando il ragazzo. Infatti Aka7even è stato costretto a fare ritorno nella sua abitazione per prendere alcuni nuovi vestiti, dato che quelli che aveva in valigia erano ormai finiti nelle mani dei ladri. Naturalmente, il cantante, è apparso piuttosto infastidito dalla situazione: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto”, ha raccontato amareggiato ai fan sui propri canali social.

Aka7even contro i ladri: “Il male che fate vi ritorna indietro”

Il giovanissimo cantautore è furioso per l’accaduto, non potrebbe essere diversamente dato che si è ritrovato derubato e con oggetti danneggiati. “Il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti”, ha commentato dopo aver mostrato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti dell’auto con i vetri rotti. “I vestiti si ricomprano, la dignità no”, ha poi aggiunto Aka7even, il quale ha ricevuto diversi messaggi di supporto da parte dei fan e dei follower, dopo lo spiacevole episodio del furto subito.

