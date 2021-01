Akash Kumar: “Io e Giovanna Abate non siamo fidanzati”/ “Io come Garko? Per niente!”

Akash Kumar, super modello dagli occhi di ghiaccio e il carattere deciso, è stato il protagonista di una lunga chiacchierata su RTL 102.5 News con Francesco Fredella durante la quale ha raccontato non solo i suoi sogni lavorativi ma anche qualche gossip sulla sua vita amorosa. Akash Kumar, che qualche anno fa si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha ammesso di voler studiare recitazione: “Mi piacerebbe fare l’attore, studiare per diventarlo. – ha esordito il modello, per poi precisare che – lo farei a Los Angeles non in Italia. Credo che ci sia poco per me qui.” Così ha lanciato un gossip: “Mi sarebbe piaciuto fare Sandokan che è indiano e io sono indiano…”, e ancora “Ma quel ruolo lo hanno dato a Can Yaman. Lui è un attore turco e non c’entra nulla con lui. Pazienza, è davvero bravo. Lo merita”, ha ammesso Akash.

Akash Kumar nega la relazione con Giovanna Abate ma svela che…

Abbiamo chiesto ad Akash Kumar se in qualche modo si sentisse simile in qualche modo a Gabriel Garko, attore noto anche per la sua grande bellezza, ma l’attore ha negato con forza. “Gabriel Garko no! Lui è bellissimo, lo rispetto ma noi siamo totalmente diversi! – ha ribattuto – Io vengo da una cultura che è indiana, ho sempre fatto il modello e non sono partito dalle fiction…. Per me un attore deve saper recitare in modo giusto, avere cultura, sapere le lingue.. Per me in Italia un attore che reputo veramente attore è Cesare Bocci.” ha allora ammesso. Non è mancata una domanda sulle questioni di cuore, in particolare sulla presunta storia con Giovanna Abate della quale si è parlato qualche giorno fa. Lui ha smentito però ogni tipo di relazione amorosa: “Io e Giovanna Abate non siamo fidanzati. Siamo amici… – così ha concluso – Lei è una ragazza che si dà da fare, non è la ‘classica tronista’, è una ragazza che si impegna, studia, lavora, apprezzo molto anche il suo modo di parlare che è importante, anzi, la bellezza non è tutto. Lei ha tutte le carte in tavola per fare carriera.”



