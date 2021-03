Alain Françon, regista accoltellato alla gola/ “É gravissimo”: aggressore in fuga

Paura per Alain Françon: il regista francese è in condizioni molto gravi dopo essere stato aggredito con una coltellata. Il dramma si è verificato questa mattina, mercoledì 17 marzo 2021, a Montpellier: come riportato dai colleghi di France Info e France Bleu Herault, il 76enne attualmente è ricoverato in ospedale e c’è grande preoccupazione per il suo stato di salute.

L’attacco è avvenuto in rue de l’Ancien Courier, vicino alla chiesa di Saint-Roch: Alain Françon è stato colto di sorpresa da un uomo non ancora identificato, il fendente lo ha raggiunto alla gola. Il quartiere è stato isolato e le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare e fermare l’assalitore: il movente resta ignoto, al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

Alain Françon accoltellato: “É gravissimo”

Ex direttore del Centre dramatique National di Lione e di Savoia, Alain Françon è un regista teatrale molto conosciuto in Francia e nel resto del mondo: nel 1995 ha ottenuto due Molieres per la regia per Pieces de guerre di Edward Bondet, riconoscimento ricevuto anche nel 2010 per La Cerisaie di Anton Tchekhov. Dallo scorso febbraio ha iniziato a tenere dei corsi alla Scuola Nazionale d’Arte Drammatica di Montpellier e, prima delle nuove misure restrittive, era al lavoro per portare a teatro un suo spettacolo al Porte Saint-Martin di Parigi. Tante le star dirette nel corso della sua carriera: pensiamo a Catherine Hiegel, Noemie Lvovsky e Andrè Marcon. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle sue condizioni di salute e sulla caccia all’aggressore…

