Alain-Philippe Malagnac d’Argens, ex marito Amanda Lear/ “Se non fosse morto…”

Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle è l’ex marito morto di Amanda Lear. Un amore importante quello tra la trasformista artista e il produttore musicale che sono stati legati per più di 20 anni. Alain-Philippe è stato l’unico uomo che è riuscito a portare sull’altare l’icona degli anni ’80: un matrimonio celebrato il 13 marzo 1979 a Las Vegas. Una cerimonia originale come del resto è sempre stata Amanda che, passano gli anni, ma resta una delle icone senza tempo dello spettacolo internazionale. 22 anni d’amore per la coppia che nel 2000 ha dovuto dirsi addio. Il motivo? L’improvvisa morte del produttore musicale scomparso il 17 dicembre del 2000 a causa di un incendio scoppiato in una villa nei pressi di Arles, il dipartimento Bocche del Rodano dove viveva. L’uomo è stato rinvenuto oramai cadavere nella villa, che si trova al centro di Saint-Etienne-du-Gres.

Amanda Lear ha ricordato l’ex marito con parole di grande affetto: “spesso mi chiedo se parlo di lui come grande amore per via della sua morte improvvisa. Se non fosse morto, magari, oggi avremmo divorziato. Al mio analista ho chiesto per anni quando sarei riuscita a voltare pagina. Lui mi rispondeva sempre: ‘Mai’. I lutti si metabolizzano col tempo. Vanno vissuti. La rabbia si trasforma in disperazione per diventare, dopo un bel po’, accettazione”.

Amanda Lear e la morte di Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle

Dopo la morte dell’ex Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, Amanda Lear ha avuto tantissimi amori: da Salvador Dalì a David Bowie fino alla lunga relazione con il modello Manuel Casella. Nonostante abbia vissuto così tanti filtri ed amori, la cantante ed attrice non si è mai risposata. Non è dato sapere il motivo, ma forse nessun uomo è stato capace di amarla come ha fatto il primo ed unico marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle.

Una cosa è certa: Amanda all’età di 82 anni, è serena e felice. Parlando proprio della morte ha confessato: ” la morte? Non mi spaventa. Spero sia solo rapida e indolore”.

