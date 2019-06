Alan Fabbri/ Chi è? “Ferrara, io sindaco rock. Salvini scherza sul peso? Ha ragione”

Alan Fabbri è il nuovo sindaco di Ferrara, chi è il nuovo primo cittadino del capoluogo emiliano? Ingegnere 40enne amante del grunge, Fabbri è riuscito a riportare il Centrodestra al governo di Ferrara dopo quasi 70 anni di dominio Centrosinistra ed ha raccontato ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1: «Come sto? Sono provato dopo una notte di festeggiamenti in centro». Una famiglia di orientamento politico non propriamente di Centrodestra: «Mia madre proviene da una famiglia di comunisti modenesi, mio padre è stato sempre legato alla Democrazia Cristiana». Poi sul grande amore per la musica: «Io sono figlio degli anni 90: del grunge dei Nirvana e dei Pearl Jam. E avevo una band, dove suonavo il basso elettrico, e due anni fa avevo messo su una band che faceva cover di De André. Che canzone di De André canterei per festeggiare la mia vittoria? Creuza De Ma».

FERRARA, CHI E’ IL NUOVO SINDACO ALAN FABBRI

Alan Fabbri ha poi confermato che il rivale Aldo Modonesi lo ha chiamato per auguragli buon lavoro: «Si, ieri sera al telefono. Mi ha fatto le congratulazioni e ci vedremo nei prossimi giorni. Il Pd ha giocato un ruolo fondamentale nella mia vittoria: hanno fatto una campagna denigratoria nei miei confronti, e i risultati si sono visti». L’ingegnere ha poi confermato di aver sentito il suo leader di partito Matteo Salvini: «Mi ha fatto i complimenti, ci conosciamo da 20 anni. La prima volta lo invitammo ad un evento che lui era un giovane consigliere di Milano. Il mio amico Salvini mia ha preso un po’ in giro per la ‘linea’? Matteo ha ragione: sono un po’ ingrassato, devo calare una ventina di chili. Entro quando? Se riuscissi a perderne 10 in un anno sarebbe già un risultato importante».

