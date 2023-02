Alaska/ Film drammatico su Rete 4, oggi Giovedì 23 febbraio

Alaska, film di Rete 4 diretto da Claudio Cupellini

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di Giovedì 23 febbraio alle ore 16:40 la messa in onda del film di genere drammatico sentimentale Alaska, uscito nel 2015. Si tratta di una pellicola co-prodotta tra Italia e Francia alla quale hanno partecipato tra gli altri Rai Cinema e Indiana Production, mentre la distribuzione ai botteghini in Italia è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film porta la firma di Claudio Cupellini il quale si è occupato anche del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Filippo Gravino e Guido Iuculano.

Il film narra la strana storia d’amore tra due giovani, le musiche sono del compositore e musicista Pasquale Catalano, mentre la scenografia è stata firmata da Paki Meduri. Nel cast sono presenti tra gli altri Elio Germano, Astrid Berges-Frisbey, Valerio Binasco, Elena Radonicich, Paolo Pierobon e Pino Colizzi. La pellicola è stata presentata per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma nel 2015. Nell’anno successivo all’uscita, il film Alaska ha vinto il Nastro d’argento per la Migliore scenografia e il Globo d’oro per il Migliore attore a Elio Germano e ha ricevuto numerose candidature ai più prestigiosi premi.

Alaska, la trama del film

Nel film Alaska, i protagonisti Fausto e Nadine si incontrano per caso sulla terrazza di un albergo di lusso nella bellissima Parigi. Fausto lavora come cameriere e spera di avanzare nella carriera e diventare un maître. Nadine è invece francese e si trova nell’albergo per un casting di modelle. Nonostante abbia soltanto 20 anni è molto risoluta negli atteggiamenti e questo fa aumentare il fascino agli occhi di Fausto che se ne innamora perdutamente a prima vista.

Questo suo amore lo porterà a commettere una leggerezza che gli costerà il lavoro e verrà portato in carcere e condannato a due anni di reclusione nei quali penserà costantemente a lei, scrivendole delle lettere a cui non ci sarà mai una risposta. All’uscita del carcere l’uomo se la ritrova davanti ad attenderlo e scopre che Nadine è completamente cambiata ed è una delle più importanti modelle del mondo e vive a Milano. Nadine decide di aiutare Fausto portandolo con sé a Milano e creando una strana amicizia. I due, tra incomprensioni e litigi, si troveranno ad incrociare le loro esistenze anche in maniera drammatica soprattutto quando un’azione di Fausto gli permetterà di raggiungere il successo, ma farà dire addio a Nadine alla sua carriera da modella.

