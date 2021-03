Alba, fidanzata di Davide Shorty X Factor, stanno ancora insieme?/ Il gossip impazza

E’ mistero sulla vita privata di Davide Shorty, il giovane che questa sera salirà sul palco di Sanremo 2021 dopo il successo ottenuto a X Factor. In molti sono curiosi di conoscere alcuni dettagli della sua vita privata ma come spesso accade, soprattutto agli inizi della carriera, è difficile mettere insieme i pezzi per gli amanti del gossip. Basta sbirciare il suo profilo social per capire che anche lui è avaro di informazioni per quel che riguarda la sua vita privata. Fino a qualche tempo fa sapevamo che nella sua vita c’era una misteriosa fidanzata di nome Alba. Secondo i bene informati i due stavano insieme dal 2013 ma ad oggi, ormai otto anni dopo e con l’arrivo del successo, non sappiamo anche se la fidanzata di Davide Shorty sia proprio la misteriosa Alba o se ci sia un’altra persona.

Alba e Davide Shorty di X Factor, stanno ancora insieme?

Il cantautore, questa sera a Sanremo 2021 tra i giovani con la sua Regina, preferisce utilizzare i suoi social solo per motivi professionali e non per mettere in mostra la sua vita sentimentale e questo non permette ai fan di mettere insieme le informazioni sulla sua fidanzata. Anche durante il periodo di lockdown in cui anche le coppie più amanti della privacy sono venute a galla, Davide Shorty si è mostrato sui social sempre solo e in balia della sua musica. Questo lascia pensare che forse la storia con la sua Alba è ormai finita da tempo, almeno un anno visto che siamo finiti in lockdown proprio nello scorso 2020. Scopriremo qualcosa di più all’Ariston questa sera?



