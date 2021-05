Albano Carrisi/ La storia d’amore con Romina Power infiamma i fan ma il Covid e la Lecciso…

Albano Carrisi ha appena compiuto 78 anni. Il cantautore originario di Cellino San Marco (Brindisi) è nato proprio il 20 maggio 1943 e, in occasione di questa ricorrenza, alcuni dei suoi affetti più cari hanno voluto fargli gli auguri a mezzo social. In prima linea, ovviamente, c’è stata Romina Power, una figura legata a lui indissolubilmente e che gli ha fatto pervenire il suo messaggio su Instagram: “Infiniti auguri, Albano!!”, ha scritto Romina a corredo di due foto che ritraggono Albano (nella prima, mentre spegne un’unica grande candelina; nella seconda, impegnato in una romantica passeggiata con quella che all’epoca era la sua fidanzata). Nel secondo ritratto, Albano e Romina camminano mano nella mano. La foto è in bianco e nero, e i due appaiono molto più giovani, probabilmente nel periodo di uno dei loro primi film insieme.

Jasmine Carrisi, figlia Loredana Lecciso e Al Bano/ "Avrei voluto conoscere Ylenia"

Albano Carrisi ospite a Top Dieci con Romina Power

“Gli anni passano”, prosegue Romina nel post, “… ma chi li conta?”. Risposta: nessuno. Tra loro, almeno, gli anni non contano. Albano e Romina Power sono una coppia evergreen del piccolo schermo e della musica italiana, e lo dimostra il fatto che questa sera compariranno di nuovo insieme all’interno del programma Top Dieci condotto su Rai1 da Carlo Conti. A partire dal suo esordio cinematografico, la strada artistica di Al Bano è stata ricchissima di successi. La sua vita privata, però, non è stata altrettanto felice. O meglio, non lo è stata sempre. Ricordiamo gli episodi drammatici della scomparsa di sua figlia Ylenia, avvenuta nel 1993 in circostanze ancora da chiarire, e poi ancora la separazione dalla moglie Romina, con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore che ha fatto sognare gli italiani di almeno due generazioni.

Al Bano, compleanno con Loredana Lecciso e foto hot/ Romina Power risposta e gaffe...

La storia d’amore da sogno tra Albano e Romina Power

In realtà, la storia d’amore tra Albano e Romina fa sognare tuttora. I due sono molto legati, e con le loro uscite non fanno altro che alimentare i gossip circa un loro auspicato ritorno di fiamma. Le cose, però, sono un po’ più complicate di così: sappiamo infatti che nel periodo di lontananza Albano si è legato a un’altra donna, la showgirl Loredana Lecciso, con cui ha avuto i suoi due figli Jasmine e Albano jr. La certezza è che Albano e Romina continuano a volersi bene, come testimonia la foto pubblicata su Instagram da lei, ricordo nostalgico di un sentimento che c’era e che non è detto che non ci sia più.

LEGGI ANCHE:

AL BANO CARRISI/ "Covid ha ucciso tre mie cugine. Mi sono vaccinato con Moderna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA