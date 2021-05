Al Bano Carrisi/ “Un anno complicato” e su Romina Power e la figlia Ylenia rivela…

Al Bano Carrisi torna di nuovo in tv e questa volta lo fa nel salotto di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice ha avuto modo di ospitare spesso l’amica Romina Power, ex moglie del cantante pugliese, e oggi farà lo stesso con lui alle prese con un anno complicato e non solo per via della musica ferma al palo e dei lavoratori dello spettacolo in ginocchio, ma anche per via della chiusura del suo resort ormai lo scorso anno e aperto a singhiozzi. Non è la prima volta che il Leone di Cellino San Marco ha parlato della sua situazione economica facendosi portavoce di colleghi e lavoratori dello spettacolo e siamo sicuri che anche oggi a Domenica In farà lo stesso dopo quello che ha definito ‘un anno complicato’ appesantito proprio da alcune scelte politiche.

Al Bano Carrisi ospite a Domenica In: “Un anno complicato”

Le sue rivelazioni dei giorni scorsi, però, non hanno riguardato solo il Coronavirus o la sua vita lavorativa ma anche la sua vita privata e, in particolare, Romina Power e Ylenia Carrisi, l’ex moglie e la figlia scomparsa e mai più ritrovata. Ospite su Rai1 a “Ciao Maschio” , trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo, Al Bano Carrisi ha deciso di rialzare il velo sulla scomparsa avvenuta nel gennaio del 1994 a New Orleans: “La fede è stata centrale nella mia vita, ho sempre avuto fiducia in Dio. Negli anni ’90 però, dove mi è successo di tutto, mi sono interrogato ed ho avuto seri dubbi”. Al Bano ha messo in dubbio la sua fede pensando di essere stato punito per qualcosa e la fine del matrimonio con Romina? Al Corriere della sera rivela che contro il loro rapporto ha remato ‘un vento malevolo’. Rivelerà altro oggi pomeriggio?

