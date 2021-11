Alberta, sorella Gianmaria Antinolfi/ Al GF Vip per scoraggiare la storia con Sophie?

Chi è Alberta Antinolfi?

Alti e bassi per Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore campano continua a spaccare l’opinione pubblica tra chi crede alla sua buona fede e chi, invece, nutre dubbi su di lui, soprattutto per le vicende amorose finora vissute. In settimana Gianmaria ha avuto modo di aprirsi anche sulla sua vita fuori dalla Casa del GF, parlando del complicato rapporto con suo padre. Questa sera però riceverà la visita di una persona a cui è molto legato: sua sorella Alberta.

Ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini nel corso del collegamento che abitualmente ormai tiene durante il daytime su Canale 5 che anticipa la puntata. Alberta Antinolfi avrà dunque modo di incoraggiare suo fratello Gianmaria, che questa sera rischia di lasciare la Casa definitivamente, e forse anche di dargli consigli sulla sua ‘storia’ con Sophie Codegoni.

Gianmaria Antinolfi, dopo il messaggio di mamma Esmeralda arriva la visita della sorella Alberta

Solo poche settimane fa era stata la mamma di Gianmaria, Esmeralda, a mandare un messaggio di incoraggiamento a suo figlio. “Penso che tu sei lì e vivi chiaramente in una realtà deformata, allora il mio messaggio è questo: ti voglio dire che qui fuori va tutto bene, perché tu sei sempre lo stesso Gianmaria che conosciamo, con le sue debolezze e le sue fragilità. – sono state le parole della donna, ricordando poi al gieffino che – Ti amiamo tutti e non devi perderti di coraggio. Io spero che tu possa ritrovare la tua serenità, io sono con te e lo sono sempre.” Così conclude cercando di colmare le sue insicurezze: “Le persona che ti amano ti aspetteranno, non sarà un giorni in più o in meno a cambiarlo. Vai avanti e arriva fino alla fine”.

