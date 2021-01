Alberto Aquilani/ Con Noemy Forni dopo la separazione da Michela Quattrociocche

Alberto Aquilani sembra aver ritrovato l’amore insieme alla modella e influencer Noemy Forni. L’ex calciatore e ora allentare della Primavera della Fiorentina ha ufficializzato lo scorso maggio la separazione dall’attrice Michela Quattrociocche, dopo 12 anni d’amore e due figlie, Aurora e Diamante. “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”, avevano spiegato i due nel comunicato in cui annunciavano la separazione. Il settimanale Chi ha scoperto che Alberto Aquilani e Noemy Forni si frequentano da settembre 2021 e stando agli ultimi scatti rubati della coppia, la loro relazione sembra procedere a gonfie vele.

Alberto Aquilani e Noemy Forni: insieme a Firenze

Il settimanale ha paparazzato Alberto Aquilani e Noemy Forni a Firenze, vicino a Campo di Marte. Negli scatti, i due chiacchierano in auto e dopo entrano in un palazzo dove ha lo studio un noto ginecologo e senologo della città. Quando escono la modella casertana ha in mano una cartellina bianca che mette in borsa, mentre Aquilani l’abbraccia in modo protettivo. Noemy Forni, 26 anni, nel dicembre 2017 era stata scoperta al fianco di Fabio Fulco, appena uscito dalla lunga relazione con Cristina Chiabotto. Invece Aquilani, dopo la separazione con Michela Quattrociocche, si divide tra Firenze dove allena e Roma, dove vivono le due figlie Aurora (9 anni) e Diamante (6 anni). L’allenatore ha salutato il 2020 pubblicando su Instagram uno scatto della vittoria della Coppa Italia Primavera: “Ho deciso di chiudere un 2020 disastroso, che ha segnato sicuramente ognuno di noi, con questa immagine, uno dei miei momenti più felici di quest’anno. Nella speranza che nel 2021 potremo vivere più momenti come questo, e tornare alla normalità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA