Alberto Farinelli ospite a Bake Off Italia/ “Il cioccolato fondente perugino nero nasce per la degustazione”

Chi è Alberto Farinelli?

Alberto Farinelli, è il nuovo ospite della puntata di Bake Off Italia 2021 – Dolci in forno, il talent show dedicato al mondo del bakery presentato da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Il Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina è l’attesissimo ospite del nuovo appuntamento essendo da più di 40 anni un numero uno del suo settore.

Intervistato da Perugia Today, il maestro del cioccolato ha rivelato: “il cioccolato fondente perugino nero nasce proprio adatto per la degustazione. Si tratta di una ricerca di pregiate fave di cacao con una sapiente dosatura a cui si è dedicata Luisa Spagnoli”. Farinelli ha poi condiviso con i lettori e telespettatori una serie di consigli da non sottovalutare quando si compra del cioccolato e ancor meglio lo si gusta.

Alberto Farinelli e il cioccolato: “lasciatolo fondere fra la lingua e il palato”

Alberto Farinelli per tutti è il Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina. Le sue ricette sono tra le più ricercate sul web (e non solo) e i suoi dolci sono delle gustosissime meraviglie per la vista e per il palato. La sua vita è stata interamente dedicata al cioccolato. Parlando proprio di cioccolata, il maestro Farinelli a Perugia Today ha raccontato: “quando guardate il cioccolato non deve avere difetti, deve essere abbastanza lucido, se lo andate ad accarezzare sul dietro della tavoletta avrete una sensazione di seta e velluto molto molto piacevole. Frantumatolo un paio di volte e poi lasciatolo fondere fra la lingua e il palato”.

Farinelli parlando sempre di come bisognerebbe degustare il cioccolato ha aggiunto: “man mano che si scioglie c’è questa esplosione di gusto di cioccolato”. Infine si è soffermato sui nuovi stampi della cioccolata Perugina precisando: “un’altra caratteristica di questo cioccolato è il suo stampo: è uno stampo nuovo, è stato creato più sottile proprio per le degustazioni”.



