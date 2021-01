Alberto Genovese accusato di violenza sessuale da altre 2 donne/ Casi salgono a 6

Altre due accuse di violenza sessuale nei confronti di Alberto Genovese. L’imprenditore, già accusato da quattro donne di abusi, deve fare i conti con due nuove denunce presentate in Procura e sulle quali sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della squadra mobile di Milano.

Come riportano i colleghi di Repubblica, il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pubblico ministero Rosaria Stagnaro sono al lavoro per trovare riscontri e testimonianze sul racconto delle due denuncianti. Il Fatto Quotidiano mette in risalto che Alberto Genovese è stato iscritto automaticamente nel registro degli indagati per questi presunti episodi. Ricordiamo che il “mago delle start-up” in questo momento si trova in carcere a San Vittore con l’accusa di aver drogato e stuprato una giovane di 18 anni nel corso di una festa nel suo attico meneghino.

Alberto Genovese accusato di violenza sessuale da altre due donne

Accusato dalla 18enne appena citata, Alberto Genovese era già stato denunciato da altre tre donne. Ricordiamo il caso della 23enne che aveva denunciato l’imprenditore per una violenza sessuale subita a Ibiza, in Spagna, la scorsa estate. Altre due denunce sono giunte alla Procura di Milano a metà dicembre, in questa occasione da parte di due giovani assistite da Ivano Chiesa.

Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle indagini nei confronti di Alberto Genovese: in corso la ricerca di riscontri e testimonianze da parte delle forze dell’ordine. Il primo episodio, evidenziamo, è documentato dai video della camera da letto dell’imprenditore. Repubblica mette in risalto che anche il racconto della 23enne aggredita sessualmente a Ibiza è considerato attendibile.



