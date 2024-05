Alberto Genovese, chiesti 3 anni e 4 mesi per altre violenze sessuali/ Daniele Leali: “Estraneo ai fatti”

Alberto Genovese rischia una nuova condanna, dopo quella definitiva per aver drogato e stuprato due ragazze: stavolta è imputato in un secondo file d’indagine che riguarda altre accuse, tra cui abusi sessuali ai danni di altre due donne, con lo stesso modus operandi, cioè rendendole incoscienti con delle droghe.

Alberto Genovese, chiesto processo per evasione fiscale/ "Ha sottratto al fisco oltre 4 milioni"

Oggi si è tenuta una nuova udienza al tribunale di Milano del processo che si tiene a porte chiuse con rito abbreviato: i pm hanno chiesto che venga condannato a 3 anni, quattro mesi e venti giorni, pena che gli andrebbe inflitta in continuazione a quella che sta attualmente scontando in carcere, di sei anni e undici mesi. Inoltre, l’ex imprenditore è coinvolto in un altro processo, in questo caso con l’accusa di evasione fiscale. In quella che riguarda la richiesta di condanna odierna è coinvolta anche l’ex fidanzata Sarah Barruso, per la quale la richiesta è stata di 3 anni.

Alberto Genovese, nuovo processo: sì al rito abbreviato/ Accusato di altre violenze oltre Terrazza Sentimento

L’EX COLLABORATORE DI DANIELE LEALI: “TERRAZZA SENTIMENTO CAPITOLO CHIUSO”

Questo filone bis coinvolge, però, anche Daniele Leali, ex dj e amico di Alberto Genovese, che ha chiesto di essere interrogato. Nel suo caso, l’accusa è di aver provato a offrire 8mila euro alla prima vittima del primo processo, una ragazza di 18 anni, affinché ritrattasse le violenze che aveva subito. Prima di entrare in aula, Daniele Leali ha dichiarato che la sua vita è cambiata da quando è diventato papà e che la vicenda riguardante Terrazza Sentimento è chiusa: «Cercheremo di chiarire più punti tra quelli che ci vengono contestati. Siamo estranei ai fatti contestati».

Alberto Genovese/ Aurelia Bagnai: “Ricordo il sangue sulle lenzuola e il dolore”

Per quanto riguarda, invece, i suoi rapporti con Alberto Genovese, Leali ha spiegato che non lo ritiene necessario. Per Daniele Leali è stata chiesta una condanna a 5 anni di carcere. Tornando ad Alberto Genovese, è accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico perché dalla Polizia postale fu trovata una cartella, la cosiddetta Bibbia 3.0, con immagini di minori all’interno. Novità sono previste l’11 giugno con l’intervento dei legali di parte civile e dell’associazione Donne in rete contro la violenza, seguirà poi quello della difesa di Alberto Genovese, che terminerà il 2 luglio, quando interverranno anche i legali dell’ex fidanzata di Daniele Leali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA