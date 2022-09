“Alberto Genovese? Condanna adeguata a imputazioni”/ Bruzzone: “Ma la provvisionale…”

Roberta Bruzzone, ospite di “Ore 14”, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante e andata in onda nel pomeriggio odierno, ha commentato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’udienza preliminare di Milano, Chiara Valori, nel processo con rito abbreviato che vedeva imputato Alberto Genovese (8 anni e 4 mesi). In particolare, la criminologa ha asserito in collegamento audiovisivo che “lui attualmente è in misura cautelare presso una comunità terapeutica per problematiche legate all’assunzione di sostanze e a un quadro personologico particolarmente compromesso”.

Roberta Bruzzone: "Violenza? Italia Paese terribile"/ "Negozianti vivono nel terrore"

La sentenza è “assolutamente in linea rispetto alle imputazioni, non ci vedo alcun tipo di aggravamento particolare, perché di fatto, con la scelta del rito abbreviato e con il capo di imputazione, era lecito aspettarsi non meno di otto anni. La provvisionale di 50mila euro riconosciuta alla prima delle due vittime è un conteggio che effettivamente ci ha sorpreso: ce la attendevamo più elevata, ma nulla vieta alla persona offesa di rivolgersi a un’altra sede”.

Alberto Genovese condannato/ 8 anni e 4 mesi, sentenza per l'ex imprenditore del web

ROBERTA BRUZZONE SU CONDANNA GENOVESE: “LA CONSULENZA PSICHIATRICA DIFENSIVA NON HA AVUTO ALCUN TIPO DI EFFETTO SULLA SENTENZA”

Nel prosieguo del suo intervento ai microfoni di “Ore 14”, Roberta Bruzzone non ha nascosto che quella nei confronti di Alberto Genovese è una sentenza che “leggerò con grande interesse, perché la difesa ha attaccato frontalmente le condotte, in particolare, della prima persona offesa. Ci sono video e audio che non lasciano molto spazio all’interpretazione. Quello che posso però dire è che ci sono aspetti in questa vicenda che sono molto controversi e vedremo cosa accadrà nei prossimi gradi di giudizio”.

Bruzzone: "Donna segregata in casa da 22 anni? Era un bancomat"/ "Non aveva dignità"

Roberta Bruzzone, in conclusione, ha rammentato come prima di arrivare a sentenza Alberto Genovese sia stato sentito per cinque ore davanti al Gup e come la consulenza difensiva psichiatrica al momento non abbia avuto alcun tipo di effetto sulla sentenza. Ricordiamo altresì che è stata condannata a 2 anni e 5 mesi anche l’ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso, imputata per il caso di Ibiza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA