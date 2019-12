Alberto Mezzetti/ “Sogno L’Isola dei Famosi. Ho partecipato al GF sopo per quello!”

Ha conquistato il pubblico del Grande Fratello 15, aggiudicandosi la vittoria, e ora spera di poter fare lo stesso all’Isola dei Famosi. È questo il desiderio di Alberto Mezzetti, diventato noto anche come il “Tarzan di Viterbo”, che tuttavia ben poche possibilità televisive ha avuto dopo il GF Vip. Ecco perché nel corso del programma In palestra con l’influencer, condotto su Youtube e Instagram, come riporta Novella2000, Alberto ha ammesso che vorrebbe rimettersi in gioco in un altro reality. “Il mio sogno è fare l’Isola dei Famosi. – ha infatti ammesso, per poi fare un’inaspettata confessione – Ho partecipato al GF solo per diventare famoso e partecipare all’Isola, dato che possono parteciparvi solo personaggi popolari”. È schietto il modello che torna a parlare anche di com’è nata la sua partecipazione al Grande Fratello.

Alberto Mezzetti, dopo il Grande Fratello arriva l’Isola dei Famosi?

“Io non ho fatto il casting per poter partecipare al Grande Fratello” ricorda Alberto Mezzetti “Io ero a casa e, un giorno, degli scout mi hanno scritto su FB, chiedendomi di fare un video provino.” Alberto ha così risposto al messaggio e da lì è nato tutto: !Il giorno dopo mi hanno ricontattato, fissandomi un appuntamento a Roma per un colloquio conoscitivo. È cominciato tutto così…”, racconta. Il bel Tarzan ricorda allora quell’avventura grazie alla quale ha conquistato il cuore degli italiani, vincendo: “Nella casa ho dato più volte prova di voler rimanere dentro, ho superato sette nomination e non sono mai uscito, neppure in finale, – ricorda – quando già erano stati scelti gli altri finalisti ed io ero in nomination con Veronica. La sofferenza è il pegno che si paga per arrivare, aiuta”.

