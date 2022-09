Alberto Salerno, Giulia, Camilla: marito, figlie Maionchi/ Il perdono dopo il tradimento

Mara Maionchi e il perdono al marito Alberto Salerno dopo il tradimento

La storia d’amore tra Maria Maionchi e Alberto Salerno va avanti da quasi cinquant’anni. Insieme hanno messo al mondo le figlie Giulia e Camilla, che li hanno pure resi nonni, ma hanno altresì affrontato grandi crisi sentimentali e tradimenti. Come quello che Alberto ha rifilato a Mara un po’ di tempo fa, ottenendo però un perdono inaspettato. “Mai, nemmeno per un secondo, ho pensato che esistesse una donna per la quale potessi lasciare Mara. Mai tornando a casa ho pensato che quello non fosse il mio posto”, ha raccontato il marito Alberto Salerno in una intervista al Corriere della Sera, dove ha elogiato la comprensione della moglie. Alti e bassi, liti e grandi emozioni, tradimenti, rabbia e perdono, La produttrice discografica ha dovuto fare grande fatica per voltare pagina e dimenticare il passato.

Mara Maionchi a Massimo Bernardini "Spogliati anche tu!"/ "Così incoraggi gli altri…"

Mara Maionchi, gli alti e bassi con Alberto Salerno: “Mi guardava come un oggetto rotto”

“Se un uomo ti tradisce, può farlo per molti motivi spesso futili, bassissimi, ed è un errore pensare che lo faccia contro di te. Il fulcro è lui, è lui che vaga, lui che si è acceso per un cortocircuito, per un piccolo miraggio che lo ha fatto sentire un cowboy”, ha spiegato Mara in una intervista di qualche tempo fa, dove ha fatto capire di essersi dovuta impegnare profondamente per superare il trauma, lasciandosi andare anche ad una triste e malinconica confessione: “Mi guardava come si guarda un oggettino rotto che non butti solo perché ci sei affezionato”.

LEGGI ANCHE:

Mara Maionchi e il tumore al seno: "Scoperto anche grazie a un sogno"/ "Un errore..."Mara Maionchi/ "Nudi per la vita? Format internazionale vincitore di premi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA