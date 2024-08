Alberto Sordi non ha mai avuto una moglie: la scelta dell’attore sul matrimonio

Chi ancora oggi si chiede chi sia stata la moglie di Alberto Sordi, non sa che in realtà l’attore romano, celebre nel mondo, non si è mai sposato. Nonostante oggi gli siano attribuite molte storie d’amore, alcune importanti altre soltanto dei flirt, la verità è che l’attore non ha mai voluto convolare a nozze e il motivo lo ha simpaticamente spiegato in un’intervista rilasciata anni fa.

“Che mi metto un’estranea in casa?” fu, infatti, la risposta dell’attore a chi gli chiese perché non pensasse al matrimonio. D’altronde, gli amori non sono mancati nella sua vita, uno su tutti quello con Andreina Pagnani, conosciuta nel 1941 e divenuta poi la sua fidanzata. La loro love story era durata 9 anni ma finì senza le nozze.

Alberto Sordi ha avuto figli? I motivi dietro la scelta di vita dell’attore

Non solo Alberto Sordi non si è mai sposato e, dunque, non ha voluto prendere moglie, ma neppure ha avuto dei figli. Una scelta drastica, probabilmente dovuta al fatto che l’attore era completamente assorbito dalla sua carriera, che lo teneva impegnato quasi costantemente sul set. Il matrimonio, con le sue responsabilità e le sue esigenze, avrebbe potuto limitare la sua libertà artistica. Alcuni invece hanno sostenuto che Sordi fosse un uomo timido e riservato, che preferiva la solitudine alla compagnia. La paura di aprirsi completamente a un’altra persona potrebbe averlo indotto a evitare il matrimonio. Va sottolineato, infatti, che Sordi era un uomo indipendente e ribelle, che non amava sentirsi legato da vincoli sociali. Il matrimonio, con le sue convenzioni e le sue aspettative, avrebbe insomma potuto limitare la sua libertà di scelta. Per questo l’attore ha preferito sempre viversi i suoi amori senza legami scritti.