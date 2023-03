Alberto Tomba, Vincere in salita/ La storia del campione “un ufo piombato sullo sci”

Alberto Tomba – Vincere in salita, il docu-film su Rai 3

Questa sera, venerdì 24 marzo, alle 21.25 su Rai 3 va in onda “Alberto Tomba – Vincere in salita”, il documentario che ripercorre tappa per tappa, a venticinque anni dal suo ritiro, la vita e la carriera di uno dei campioni dello sci azzurro più conosciuti in Italia e nel mondo. Nella sua carriera di Alberto Tomba ha vinto tre ori alle Olimpiadi, due ai Mondiali e ben 9 Coppe del Mondo. Grazie alla sua sciata potente, che Mario Cotelli, c.t. della Valanga Azzurra degli anni 70, aveva ribattezzato “a trazione integrale”, Tomba ha segnato un’epoca.

Lo sciatore si è ritirato dallo sport agonistico nel 1998, a 32 anni non ancora compiuti, dopo la 50esima vittoria. Il docu-film “Alberto Tomba – Vincere in salita” fa rivivere i momenti più emozionanti della sua storia sportiva, rivelando chi era davvero Alberto Tomba e chi è diventato oggi.

Alberto Tomba: si racconta 25 anni dopo il suo ritiro

“Alberto Tomba – Vincere in salita”, per la regia di Tommaso Deboni, propone un’inedita intervista di Alberto Tomba sugli sci, tra le nevi di Madonna di Campiglio e di Corno alle Scale, ripercorre la sua storia sportiva iniziata quaranta anni fa, nel 1983. “Tomba la Bomba”, così chiamato dalla stampa internazionale per lo stile esplosivo in pista e il carattere estroverso, è, ad oggi, il quarto sciatore al mondo per numero di successi. “Oggi sono forte, domani è un altro giorno, lo sci è così, imprevedibile, non è facile. In tanti hanno vinto una gara di coppa del mondo poi sono spariti, il difficile è rivincere e riconfermarsi“, dice in apertura Alberto, sugli sci, in cima a una vetta assolata raggiunta a piedi. Oggi pratica lo sci d’alpinismo: “Due ore di salita e due ore per scendere, 1000 metri di dislivello bastano. Vedi posti fantastici, il silenzio del bosco, gli animali“.

Alberto Tomba: il ricordo

Ad arricchire il racconto del docu-film “Vincere in salita” ci saranno i ricordi della mamma Maria Grazia Dalla Mora, presenza costante nella vita del campione, e le testimonianze di altri personaggi emblematici della vita e del successo di Tomba: Marc Girardelli, l’avversario di sempre, gli amici tifosi Roberto Mancini, Ivan Zaytzev e Andrea Bocelli, la campionessa Deborah Compagnoni, lo sponsor Luca Barilla, gli allenatori Gustav Thöni e Flavio Roda. Ci sarà anche il telecronista Bruno Gattai che negli anni ha dato voce alle imprese e alle vittorie di Alberto Tomba, definito “un ufo piombato sul pianeta sci”. Il docs-film è co-prodotto da Next14 e Rai Documentari con il contributo di Rai Teche.

